Sénégal: Le PM annonce l'accélération des projets de la Bibliothèque nationale et de la Maison des Archives

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Amine Lo, a annoncé, jeudi, à Dakar l'accélération des projets de construction de la Bibliothèque nationale et de la Maison des Archives, estimant que le Sénégal doit se donner les moyens de préserver sa mémoire historique et de transmettre son patrimoine aux générations futures.

"La Bibliothèque nationale et la Maison des Archives seront réalisées. Le gouvernement en accélérera la concrétisation", a-t-il déclaré à l'ouverture de la 18e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK), au Centre international du commerce extérieur de Dakar (CICES), autour du thème "Bibliothèque, transmission et souveraineté".

Les Nouvelles éditions africaines du Sénégal (NÉAS) sont l'institution mises à l'honneur pour cette édition, tandis que l'Egypte, représentée par une délégation conduite par le vice-ministre chargé de la Culture, Omar Selim, en est le pays invité d'honneur.

Le chef du gouvernement a indiqué que des instructions ont été données au ministre chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique pour engager la structuration de ces deux projets, précisant que le foncier nécessaire est disponible.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour M. Lô, la préservation de la mémoire nationale constitue "une exigence fondamentale de souveraineté", dans un contexte où une partie importante de l'histoire du Sénégal doit encore être recherchée dans des institutions documentaires étrangères.

Evoquant ses propres recherches sur la bataille de Niomré, survenue au XIXe siècle, il a expliqué avoir dû consulter la Bibliothèque nationale de France pour retrouver des éléments historiques, tout en soulignant les limites des sources écrites lorsqu'elles ne sont pas confrontées aux traditions orales.

"Ce sont ces histoires là qu'il nous faut sauvegarder", a-t-il insisté, appelant les chercheurs et les sociologues à travailler avec l'Etat pour contribuer à la réécriture de l'histoire nationale et à la conservation des récits transmis de génération en génération.

Le Premier ministre a également déploré l'ancienneté limitée d'une partie des documents conservés dans les Archives nationales, estimant que l"'histoire du Sénégal ne saurait être réduite aux périodes couvertes par les fonds documentaires actuellement disponibles".

"La souveraineté ne se proclame pas. Il faut la vivre", a-t-il affirmé, soulignant l'importance de renforcer les capacités nationales de collecte, de conservation et de valorisation du patrimoine historique.

Abordant la question des biens culturels emportés hors du continent, M. Lô a réaffirmé la volonté du Sénégal d'agir avec les autres Etats africains pour obtenir leur "restitution".

Il a notamment cité la bibliothèque d'El Hadji Oumar Tall, dont le retour au Sénégal constitue, selon lui, "un enjeu de justice patrimoniale".

"Ce n'est pas du tout une faveur qu'on nous fait. On nous rend des biens volés et il faut l'appeler ainsi", a-t-il déclaré.