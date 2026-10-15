Sénégal: Levée de la mesure de gel des importations de carottes à compter du 14 octobre

Dakar — Le ministère de l'Industrie et du Commerce a décidé de lever la mesure de gel des importations de carottes à compter du mercredi 14 octobre 2026, suite à une "baisse drastique des stocks avec comme conséquence une forte hausse des prix aux consommateurs".

"Il a été décidé de lever la mesure de gel des importations de carottes à compter du mercredi 14 octobre 2026, afin d'assurer un bon approvisionnement du marché", a annoncé la tutelle dans une circulaire rendue publique jeudi.

La note précise que cette décision a été prise suite à une réunion de l'interprofession carotte du Sénégal (IPCA) le mercredi 14 octobre 2026 dans les locaux de l'Agence de régulation des marchés (ARM) pour faire le point sur la situation du marché de la carotte.

Elle rappelle que le gel des importations de carottes, en vigueur depuis le 10 décembre 2025, a permis à la production locale de couvrir les besoins du pays pendant dix mois.

"Toutefois, après analyse du marché, il est noté une baisse drastique des stocks avec comme conséquence une forte hausse des prix aux consommateurs", a indiqué le ministère de l'Industrie et du Commerce dans sa circulaire.

Il souligne toutefois que "l'autorisation d'importation est soumise à quota et est valable jusqu'au 15 novembre 2026, délai de rigueur".