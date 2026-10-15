Sénégal: Tabaski 2026 - L'objectif initial de 900 000 moutons 'largement dépassé', selon le ministre de l'Elevage

Le ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Ousmane Diagne, s'est félicité, jeudi, de la réussite de l'organisation des opérations liées à la Tabaski 2026, marquée par un approvisionnement national en moutons largement supérieur à l'objectif initial de 900 000 têtes.

"Le bilan de la Tabaski 2026, marquée par un approvisionnement du marché national qui a largement dépassé l'objectif initial fixé à 900 000 têtes de moutons, est globalement satisfaisant", a-t-il notamment déclaré.

Il s'exprimait lors de l'atelier national d'évaluation de l'opération Tabaski 2026, célébrée le 28 mai dernier, et de planification de l'édition 2027.

A cette occasion, Ousmane Diagne a indiqué que "cette performance mérite d'être soulignée, traduisant notamment l'engagement des opérateurs locaux qui ont contribué de manière significative à la mobilisation de l'offre nationale".

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Le ministre a également salué les efforts visant à renforcer la production locale, relevant dans le même temps, "la dépendance persistante" du pays vis-à-vis des importations en provenance de la Mauritanie et du Mali pour satisfaire la demande nationale en moutons pour la Tabaski.

Selon lui, l'enjeu des prochaines célébrations de cette fête religieuse musulmane perpétuant le sacrifice d'Abraham consistera à consolider ces acquis tout en poursuivant les efforts pour accroître l'autosuffisance en petits ruminants.

Il a exprimé la gratitude du président de la République et du gouvernement sénégalais envers les pays frères de la Mauritanie et du Mali et de leurs opérateurs pour leur soutien continu.

En lançant officiellement l'opération Tabaski 2027, Ousmane Diagne a prôné une préparation immédiate, insistant sur la nécessité d'anticiper les étapes, de responsabiliser les acteurs et d'optimiser la coordination des interventions.

Un plan d'actions pour 2027 a été soumis aux acteurs sectoriels, en l'occurrence les éleveurs, les banques, les transporteurs, les forces de sécurité et les associations de consommateurs pour validation.

"Ce plan servira d'outil de pilotage avec un suivi rigoureux pour garantir un approvisionnement de qualité, accessible et sans rupture sur l'ensemble du territoire national", a fait savoir le ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.