Sénégal: Cinquante trois migrants en détresse secourus au large de Mboro-sur-mer

15 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Cinquante-trois candidats à l'émigration irrégulière dont un ressortissant malien, ont été secourus jeudi à l'aube après une panne de moteur de leur pirogue, au large de Mboro-sur-Mer, dans la commune de Darou Khoudoss, a appris l'APS de source sécuritaire.

L'incident s'est produit vers 4 heures du matin, à environ 200 mètres du nouveau quai de pêche de Mboro-sur-Mer, lorsque l'unique moteur de l'embarcation est tombé en panne, selon la même source.

Alertés, les éléments de la gendarmerie se sont rendus sur les lieux. Avec l'appui de pêcheurs et de sapeurs-pompiers de Tivaouane, ils ont mobilisé des pirogues pour porter secours aux occupants de l'embarcation.

À l'issue de l'opération, 53 candidats, dont 52 Sénégalais et un Malien, ont été conduits à la brigade de gendarmerie de Mboro.

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Une partie des passagers, dont le nombre n'a pas été précisé, auraient pris la fuite, une fois sur la berge.

Aucune perte en vie humaine n'a été signalée à ce stade, indique la source sécuritaire, précisant que les premiers éléments de l'enquête font état d'un voyage organisé à partir de Saint-Louis.

Les investigations portent également sur les points d'embarquement de Yoff et Mboro, d'où seraient partis certains candidats à l'émigration irrégulière.

L'enquête se poursuit, afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative de traversée et d'en établir les responsabilités.

Lire l'article original sur APS.

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