Sénégal: Inauguration d'un centre d'imagerie médicale moderne à l'hôpital militaire de Ziguinchor

Ziguinchor — Le directeur du Service de santé des armées, le médecin-colonel Abdoul Razak Ndiaye, a inauguré jeudi le Centre d'imagerie médicale moderne de l'Etablissement hospitalier militaire de Ziguinchor, a constaté l'APS.

Ce centre d'imagerie dispose d'un plateau technique (scanner, radiographie numérisée) de dernière génération permettant de réaliser sur place des examens de haute précision, évitant ainsi aux populations de devoir se déplacer jusqu'à Dakar.

"L'appareil de scanner est un outil précieux au profit des militaires, au profit des familles, au profit des populations de la région de Ziguinchor et alentours", a salué le directeur du Service de santé des armées lors de la cérémonie d'inauguration dudit centre, en présence du commandant de la Zone militaire n°5, le colonel Cheikh Guèye.

Le médecin-colonel Abdoul Razak Ndiaye a expliqué que le scanner est un moyen de diagnostic qui combine les rayons X et un système informatique moderne pour produire, en coupes fines, des images détaillées du corps humain et garantir une grande précision en radiologie.

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"En situation d'urgence et en traumatologie, il repère rapidement les fractures complexes, les hémorragies internes ou les traumatismes crâniens", ajoute-t-il.

Il a également souligné que le scanner permet de guider avec exactitude les gestes médicaux invasifs, ajoutant que cette nouvelle imagerie "est une source de lumière pour améliorer le pronostic, la survie et la qualité de vie des malades et des blessés".

Saluant la progression de l'Établissement hospitalier militaire de Ziguinchor, le médecin-colonel Ndiaye a assuré que la structure a continué sa montée en puissance en développant la chirurgie viscérale avec une colonne de coelioscopie, la chirurgie traumatologique et orthopédique avec un amplificateur de brillance, l'anesthésiologie, la biologie et aujourd'hui, la radiologie conventionnelle et l'échographie.

"Ce travail a abouti à la réalisation de ce centre, entièrement pris en charge par le Chef d'État-Major Général des Armées, aussi bien sur le plan de l'infrastructure que des équipements. C'est donc une contribution majeure des Armées à une équité sanitaire, à une décentralisation améliorée de l'accès aux soins spécialisés et de qualité", a indiqué le médecin-colonel Ndiaye.

De son côté, le directeur de l'Établissement hospitalier militaire de Ziguinchor, Assane Diatta, estime que l'acquisition de ce Centre d'imagerie médicale constitue une étape importante dans le développement de cette structure hospitalière.

Pour lui, les scanners occupent aujourd'hui une place essentielle dans le diagnostic et la prise en charge des patients. "Grâce à cet équipement, l'établissement sera désormais en mesure de renforcer significativement la précision des diagnostics, de réduire les délais de prise en charge, de limiter les évacuations sanitaires vers d'autres structures, de soutenir efficacement les décisions thérapeutiques et enfin d'optimiser le suivi des patients", a-t-il salué.

"Il vient renforcer également notre capacité opérationnelle tant dans la prise en charge des militaires que dans notre mission de soutien aux populations civiles, particulièrement dans la région de Ziguinchor", a-t-il ajouté, en précisant qu'au-delà de son rôle strictement militaire, l'Etablissement hospitalier militaire de Ziguinchor s'inscrit pleinement dans la dynamique de soutien au système régional de santé".

Assane Diatta a précisé que cette réalisation est le fruit d'une vision stratégique claire et d'une volonté affirmée de modernisation de l'outil de santé, qui illustre parfaitement l'engagement des autorités militaires à garantir au personnel des forces armées des conditions de prise en charge sanitaire d'urgence conformes aux standards les plus élevés.

L'Établissement hospitalier militaire de Ziguinchor porte le nom de feu le médecin-colonel Georges Niouky.