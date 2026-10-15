Sénégal: Dépollution de la baie de Hann - Un Cadre fédérateurs des acteurs communautaires mis en place

Dalifort — Des acteurs communaux ont mis en place jeudi à Dakar, le cadre fédérateur des acteurs communautaires de la Baie de Hann, présenté par ses initiateurs comme un espace intercommunal permanent de concertation, de représentation, de coordination, de plaidoyer et de suivi citoyen.

"Nous avons constaté qu'il y a plusieurs associations qui s'activent pour la dépollution de la Baie de Hann. Nous avons estimé que leur dispersion n'est pas avantageux. Nous avons donc avons pensé les fédérer autour d'un cadre qui leur donnera plus de légitimité auprès des instances et partenaires", a déclaré Aïssatou Sy, cheffe du projet "Disso Ci Baie" qui a conduit les différentes phases de mise en place dudit Cadre.

Elle intervenait en marge de l'Assemblée générale constitutive du Cadre fédérateur des acteurs communaux de la Baie de Hann, des associations s'activant notamment dans les communes de Dalifort-Forail, Diamaguène Sicap Mbao, Hann Bel Air, Thiaroye-sur-Mer et Mbao.

"Dans le cadre de ce projet de dialogue et de concertation sur la dépollution de la Baie de Hann, nous sommes plus focalisé dans le cadre de ce projet sur le dialogue et la concertation avec les acteurs locaux car nous avons constaté que le volet concertation manqué", a-t-elle souligné.

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Un document remis à la presse, indique que la Baie de Hann constitue un espace stratégique pour le développement économique, social et environnemental de l'agglomération dakaroise. "Elle demeure confrontée à des défis liés à la pollution, à l'assainissement, à la dégradation des écosystèmes, aux inondations, à l'érosion côtière et à l'amélioration du cadre de vie", peut-on lire.

Les initiateurs de ce nouveau cadre estiment à travers le document que la réponse à ces enjeux appelle une implication structurée, coordonnée et durable des communautés riveraines, en articulation avec les collectivités territoriales, les services techniques de l'État et les partenaires.

Ils rappelle qu'une démarche ascendante, participative et territorialisée" a conduit à l'installation, du 15 au 19 septembre 2026, de cinq cadres communaux de concertation à Dalifort-Forail, Diamaguène Sicap Mbao, Hann Bel Air, Thiaroye-sur-Mer et Mbao, dans le cadre du projet dénommé Disso Ci Baie Bi.