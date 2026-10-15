Sénégal: Tivaouane - Suspension du mouvement 'Navétanes' dans plusieurs localités

Tivaouane — Le tournoi populaire de football communément appelé "Navétanes" a fait l'objet de mesures de suspension dans plusieurs localités du département de Tivaouane, pour des raisons de sécurité, après que des violences ont été notées.

Le sous-préfet de l'arrondissement de Méouane, Abdoulaye Ndiaye, a suspendu les le mouvement des Navétanes par arrêté daté du 14 octobre, sur la base d'un rapport du commandant de la brigade de gendarmerie de Mboro faisant état de "troubles graves à l'ordre public", de violences et voies de fait.

La demi-finale du championnat populaire devant opposer mardi l'ASC Jappo à l'ASC Renaissance, deux équipes de la zone II B de Ngaye Mékhé, a été reportée suite à une décision de la gendarmerie de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, les matchs de "Navétanes" dans le département de Tivaouane après des cas de violences.

Cette mesure a été prise après des affrontements survenus, lundi, vers 19 h 30, entre des habitants de Ndiop et de Sao, dans la commune de Darou Khoudoss.

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Les violences avaient éclaté après la victoire de Balsand de Ndiop sur Sao, qui a suscité une explosion de joie des supporters de l'équipe triomphante, qui auraient provoqué des tensions ayant dégénéré en échange de jets de pierres entre les deux camps.

Les heurts avaient fait 21 blessés, dont cinq évacués à l'hôpital régional de Thiès, et d'importants dégâts matériels.

Face à ces incidents, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Tivaouane a décidé de suspendre le déploiement d'agents pour la sécurisation des rencontres de ce tournoi populaire de football.

Le sous-préfet de l'arrondissement de Niakhène, Babacar Kébé, avait pris, il y a plus de deux semaines un arrêté suspendant, "jusqu'à nouvel ordre", les activités du championnat national populaire à Ngandiouf, une commune du département de Tivaouane (ouest), invoquant des risques de trouble à l'ordre public.

La suspension du tournoi de football des "Navétanes" dans cette commune de l'arrondissement de Niakhène faisait suite à des incidents survenus après la victoire ( 2- 1) de l'ASC Mbakhisse face à l'ASC Ndop Gadiaga.

Selon des informations recueillies par l'APS, un habitant de Ngandiouf, membre du comité d'organisation du tournoi de la zone, aurait été agressé alors qu'il ramassait les ballons sur le terrain à la fin de la rencontre.

Informés de l'agression après que la victime a été évacuée au poste de santé de Ngandiouf, puis transférée au centre de santé de Mékhé, des jeunes de sa localité auraient réagi, provoquant des échauffourées entre les deux camps.

Ces altercations avaient fait une dizaine de blessés, selon les mêmes sources.

Des dégâts matériels avaient aussi été enregistrés au stade, où des chaises auraient été cassées et une voiture endommagée.

Face à ces incidents et aux risques de nouvelles tensions, le sous-préfet de Niakhène a décidé de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, l'ensemble des activités "Navétanes" sur le territoire de la commune de Ngandiouf.

Des enquêtes ont été ouvertes pour situer les responsabilités de ces violences.