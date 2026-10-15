Sénégal: Dakar 2026 - Le Haut-commandant évalue le dispositif sécuritaire de la Gendarmerie nationale

15 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le général de Division Martin Faye, a procédé, jeudi, à une inspection des différents sites placés sous la responsabilité de la Gendarmerie dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a-t-on appris de la Division communication ( DIVCOM) de la Gendarmerie nationale.

Cette inspection a débuté à l'aéroport, avant de se poursuivre au stade Abdoulaye Wade, au Village olympique installé dans l'enceinte de l'Université Amadou Mahtar Mbow, à la gare de Diamniadio, au Centre des expositions du Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD), au Centre équestre, ainsi qu'au péage de Rufisque, rapporte la même source.

A chaque étape, le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale a pris connaissance des différents aspects du dispositif sécuritaire, présentés par les commandant d'unité.

Selon la DIVCOM, au terme de cette visite, le général Martin Faye a salué l'engagement des personnels avant de les inviter à maintenir un haut niveau de vigilance et de discipline afin de garantir un environnement sûr et accueillant.

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À travers cette tournée, souligne la même source, la Gendarmerie nationale réaffirme, une fois de plus, son engagement à contribuer à la sécurisation et au bon déroulement de cet événement sportif international que le Sénégal s'apprête à accueillir.

Au total, environ 2 700 athlètes âgés au maximum de 17 ans sont attendus aux JOJ Dakar 2026, avec une parité totale.

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