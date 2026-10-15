Sénégal: Assises nationales citoyennes - Des journées populaires d'information lancées à Thiès

Thiès — L'organisation féministe JGEN Sénégal, en collaboration avec des organisations de la société civile, a lancé mercredi à Thiès, des journées d'information populaires, ainsi que la formation de ses points focaux et superviseurs, en prélude aux assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles au Sénégal, a constaté l'APS.

"Dans le cadre des premières assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles au Sénégal, nous sommes à Thiès pour lancer les journées d'information populaires, ainsi que la formation des points focaux et des superviseurs cartographiés dans les 46 départements du Sénégal", a renseigné, la directrice exécutive de JGEN, Maïmouna Astou Yade.

Ces journées concernent le département de Thiès, Mbour, Tivaouane mais également la commune de Joal Fadiouth pour cette mission de Jgen Sénégal qui se poursuit jusqu'à vendredi.

"Nous sommes ici pour rencontrer l'ensemble des femmes leaders, des acteurs des services déconcentrés, l'ensemble des acteurs qui travaillent autour de la promotion et de la protection des droits des femmes et des filles au Sénégal", a expliqué la directrice exécutive.

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Selon elle, ces réunions vont se poursuivre dans les trois départements de la région de Thiès, avec une extension dans la commune de Joal Fadiouth.

Parallèlement, "l'ensemble des points focaux et des superviseurs de toute la région, identifiés dans les trois départements seront formés sur le processus des Assises qui se tiendront entre mars et avril 2027".

Mme Yade a relevé que la question des droits des femmes et des filles est "actuelle, évolutive et fait face à beaucoup de défis".

"Il me plaît de magnifier, de valoriser toutes les avancées qu'on a eu à enregistrer mais il reste encore beaucoup défis à relever pour le respect des droits des femmes et des filles et la lutte contre les violences basées sur le genre, a-t-elle dit.

C'est pourquoi, a t-elle souligné, "il faut s'arrêter pour se poser des questions" sur les raisons qui expliquent que les violences faites aux femmes et aux filles continuent à faire ravage au niveau national".

Des concertations régionales seront tenues dans les 46 départements dans le cadre des pré-assises pour recueillir les préoccupations des femmes et des filles, en partenariat avec la direction régionale de la Famille, l'Association nationale des Bajenu Gox (marraines de quartier) et des associations de la société civile comme le Collectif sénégalais des femmes (Cosef).