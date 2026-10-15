Sénégal: FILDAK - Plaidoyer pour des nouvelles coopérations culturelles entre Le Caire et Dakar

15 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le vice-ministre égyptien de la Culture, Omar Selim, a plaidé, jeudi à Dakar, pour de nouvelles coopérations entre les institutions culturelles et créatives de son pays et celles du Sénégal, qu'il qualifie d"'anciennes, vivantes et tournées vers l'avenir".

"Nous espérons aussi que les Egyptiens et les Sénégalais apprendront à mieux se connaître et que l'on va avoir au cours de cette foire de nouvelles coopérations entre nos institutions culturelles et créatives", a-t-il dit en marge de la cérémonie d'ouverture de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK) en présence du Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lô venu présider cette manifestation.

M. Selim intervenait à la cérémonie d'ouverture officielle de la 18ème édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK) dont son pays est l'invité d'honneur. Plusieurs représentations diplomatiques, ainsi que des professionnels et acteurs du monde de la littérature prennent part à cet évènement littéraire.

Porté sur le thème, "Transmission, bibliothèque et souveraineté", cet évènement se tient jusqu'à lundi prochain au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous voulons que la coopération entre nos institutions culturelles et créatives soient une rencontre de deux cultures africaines, anciennes et vivantes, fières de leur histoire et tournées vers l'avenir", a-t-il poursuivi.

Selon lui, la délégation égyptienne "n'apporte pas seulement des livres", mais participe aussi, à un rendez-vous où "la littérature, la pensée, les sciences, les arts, le patrimoine se rencontrent et se répondent".

A ce sujet, il indique que la délégation compte, au cours de cette rencontre littéraire, organiser plusieurs activités, notamment des séminaires sur "le livre et l'édition de l'Egypte", ou encore sur "les liens entre les cultures de son pays et l'Afrique".

La délégation égyptienne prévoit également d'organiser d'autres séminaires axés, notamment, sur "Le rôle de l'économie créative dans le développement et le patrimoine populaire égyptien", entre autres.

Il est également prévu, la tenue de prestations musicales, de danses et chants, en vue de présenter la culture égyptienne aux Sénégalais.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.