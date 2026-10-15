Sénégal: Le G7 annonce trois jours de grève totale à compter du 21 octobre

15 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le G7, l'intersyndicale qui regroupe sept syndicats représentatifs de l'enseignement du préscolaire au secondaire, a annoncé, jeudi, vouloir observer une grève totale de trois jours dans tous les établissements scolaires du Sénégal, du mercredi 21 au vendredi 23 octobre, pour protester contre "les manquements du gouvernement dans l'application du protocole d'accord signé le 16 avril dernier".

Dans une déclaration rendue publique au sortir d'une conférence de presse, le collectif dénonce notamment " les retards de paiement de certaines indemnités, les lenteurs dans la mise en oeuvre des engagements pris et plusieurs dysfonctionnements affectant le secteur de l'éducation et de la formation."

À ces griefs s'ajoutent, entre autres, " la résurgence des retards de paiement des salaires des enseignants contractuels, le non-respect du calendrier de la FASTEF, la faculté de formation des professeurs, concernant le troisième regroupement des stagiaires de la Formation diplomante universitaire (FDU), ainsi que le retard de paiement de l'enveloppe financière globale destinée à cette formation."

Le G7 estime que le faible niveau d'application des accords constitue "un facteur de risque avéré de perturbation de l'année scolaire 2026-2027 ", qui a officiellement démarré le 12 octobre.

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Il relève aussi des manquements dans le démarrage de la nouvelle année scolaire et des lenteurs persistantes dans la mise en oeuvre des réformes structurelles du secteur de l'enseignement.

" Le seul gage de stabilité demeure le strict respect de l'accord signé le 16 avril 2026 " avec le gouvernement, affirme le collectif, considérant tout "manquement à cet engagement comme une atteinte au droit à l'éducation des enfants sénégalais".

La grève annoncée pour les 21, 22 et 23 octobre constitue une première étape du plan d'actions d'avertissement, souligne le G7.

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