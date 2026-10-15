Sénégal: Le Premier ministre appelle à faire du livre un levier de souveraineté culturelle et intellectuelle

Dakar — Le Premier ministre, Amadou Al Amine Lô, a appelé, jeudi, à faire du livre et de la lecture des leviers de souveraineté culturelle, scientifique et intellectuelle, soulignant la nécessité de maîtriser la production et la diffusion des ouvrages.

"A l'heure où nous parlons de souveraineté, maîtriser la production et la diffusion de nos livres est un enjeu stratégique", a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'ouverture de la 18e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK) organisée au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices).

Placée sous le thème "Bibliothèque, transmission et souveraineté", cette édition accueille les Nouvelles éditions africaines du Sénégal (NEAS) comme institution mise à l'honneur, tandis que la République arabe d'Egypte est le pays invité d'honneur.

Le chef du gouvernement a notamment insisté sur la nécessité de "constituer un patrimoine documentaire permettant aux Africains de raconter leur propre histoire et de contribuer au dialogue universel des connaissances à partir de leurs références culturelles et historiques".

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Il a, dans cette perspective, plaidé pour une meilleure prise en compte des identités, de l'histoire et des langues nationales dans le système éducatif, tout en préservant son ouverture aux savoirs universels.

Abordant les mutations liées au numérique et à l'intelligence artificielle, M. Lô a relevé que ces technologies "facilitent l'accès au savoir et les échanges entre les cultures", mais soulèvent également des questions relatives à la "fiabilité des sources, à l'authenticité des oeuvres et à la place de la créativité humaine".

"La technologie doit accroître les capacités de l'homme, non se substituer à sa responsabilité de penser et de créer", a-t-il souligné, appelant à former une jeunesse capable de maîtriser les outils numériques tout en préservant son "esprit critique" et son "autonomie de pensée".

Le Premier ministre a également rendu hommage aux professionnels de la chaîne du livre, dont il a salué "la contribution à la transmission des savoirs" et à "la vitalité de la vie intellectuelle.

Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à "maintenir le livre et la lecture au coeur de sa politique culturelle", conformément à la vision Sénégal 2050, qui ambitionne de bâtir un pays souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes.

Dans cette dynamique, il a annoncé que l'Etat poursuivra "le maillage du territoire en bibliothèques, centres de lecture et d'animation culturelle", afin de faciliter l'accès de tous les citoyens au livre et à la connaissance.