Afrique de l'Ouest: Commission bancaire de l'Umoa - Sanctions disciplinaire et pécuniaire à l'encontre d'une banque implantée en Côte d'Ivoire

Lors de sa session tenue les 29 et 30 septembre 2026, la Commission bancaire de l'Umoa, après avoir entendu les dirigeants concernés, a prononcé un blâme à l'encontre d'une banque implantée en Côte d'Ivoire.

Selon un communiqué de presse, cette sanction disciplinaire est motivée par des infractions et manquements aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. En particulier, des faiblesses ont été relevées au niveau de la gouvernance, de la gestion des risques ainsi que du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

En sus de la sanction disciplinaire susvisée, la banque a écopé d'une sanction pécuniaire d'un montant de trois cents millions (300 000 000) de FCFA, au regard des infractions et insuffisances susmentionnées qui relèvent des deuxième et troisième catégories, conformément aux dispositions de l'Instruction n° 006-05-2018 du 16 mai 2018 fixant les modalités d'application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission bancaire de l'Umoa à l'encontre des établissements de crédit de l'Umoa.

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La même source informe qu'un blâme a été prononcé à l'encontre d'une banque installée au Niger. Cette sanction disciplinaire est motivée par des infractions et manquements aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. En particulier, des faiblesses ont été relevées au niveau des normes prudentielles, de la gouvernance, de la gestion des risques ainsi que du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

En sus de la sanction disciplinaire susvisée, la banque a écopé d'une sanction pécuniaire d'un montant de trois cents millions (300 000 000) de FCFA, au regard des infractions et insuffisances susmentionnées qui relèvent des deuxième et troisième catégories, conformément aux dispositions de l'Instruction n° 006-05-2018 du 16 mai 2018 fixant les modalités d'application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission bancaire de l'Umoa à l'encontre des établissements de crédit de l'Umoa.