Congo-Kinshasa: Ebola - L'Université de Kisangani suspend les stages cliniques pendant 30 jours

L'Université de Kisangani (UNIKIS) suspend pour 30 jours toutes les activités de stages cliniques à la Faculté de médecine, y compris aux Cliniques universitaires. Cette décision, annoncée dans un communiqué du rectorat signé le 14 octobre 2026, intervient dans un contexte de résurgence de la maladie à virus Ebola dans la province de la Tshopo.

La mesure fait suite au décès, la semaine dernière, d'un patient admis aux urgences des Cliniques universitaires de Kisangani. Les analyses qui ont suivi ce décès, ont révélé la présence du virus Ebola, annonce des sources locales.

Pour justifier cette suspension, les autorités accadémiques soulignent que les stages cliniques exposent directement les étudiants au contact des malades. Elles rappellent que toute prise en charge sans équipements de protection individuelle (EPI) appropriés est fortement déconseillée.

L'université reconnaît toutefois que ces équipements ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour garantir la protection systématique des étudiants. Elle évoque également les conditions de travail rudimentaires auxquelles ceux-ci sont exposés dans les structures de santé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La suspension concerne l'ensemble des étudiants stagiaires de la Faculté de médecine, y compris ceux affectés aux Cliniques universitaires.

Le 26 septembre dernier, les syndicats de médecins de la Tshopo avaient dénoncé plusieurs insuffisances dans la riposte contre Ebola. Ils avaient notamment pointé le manque de personnel médical, l'insuffisance de points d'eau et de solutions hydroalcooliques, ainsi que le manque d'équipements de protection individuelle destinés aux prestataires de santé.

63 cas d'Ebola recensés dans la Tshopo

Selon les données de la Division provinciale de la santé, la Tshopo compte actuellement 63 cas d'Ebola, dont 26 décès, près de quatre mois après le début de l'épidémie.

La suspension des stages cliniques intervient ainsi dans un contexte de préoccupations concernant la sécurité du personnel soignant et des étudiants en médecine, alors que les besoins en équipements de protection demeurent importants.