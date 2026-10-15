Congo-Kinshasa: En Ituri, ces femmes rurales qui nourrissent les familles au prix de nombreux sacrifices

Chaque jour, elles quittent leurs villages, cultivent la terre ou parcourent de longues distances pour acheminer des produits agricoles vers les marchés de Bunia. Derrière les légumes, les feuilles de manioc et les tubercules vendus au marché de l'Abattoir, il y a des femmes qui se battent pour nourrir leurs familles, payer les frais scolaires de leurs enfants et faire face aux difficultés du monde rural. À l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales, leur contribution à la sécurité alimentaire a été mise en lumière jeudi en Ituri.

Notre reporter s'est rendu au marché de l'Abattoir, à Bunia. Lles étalages débordent de légumes, de feuilles de manioc, de maïs et de tubercules. Dans le mouvement des vendeurs et des acheteurs, des femmes s'activent pour écouler leurs produits. Certaines sont venues de zones rurales parfois éloignées, avec dans leurs paniers le fruit de leur travail et, dans leurs recettes du jour, l'espoir de répondre aux besoins de leurs familles.

Pour l'une de ces vendeuses, chaque déplacement vers les champs est une occasion de gagner de quoi faire vivre ses enfants. Elle se rend notamment à Shari pour acheter des feuilles de manioc qu'elle revend ensuite au marché.

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« Je vais acheter des feuilles de manioc dans les champs, à Shari, pour les revendre et ainsi payer les frais scolaires de mes enfants », raconte-t-elle.

Derrière cette activité commerciale se joue bien plus qu'une simple vente de produits alimentaires. Les bénéfices, parfois modestes, permettent de contribuer aux dépenses du ménage, de scolariser les enfants et de faire face aux besoins quotidiens. Pour ces femmes, travailler la terre et vendre les récoltes est aussi une manière de préserver l'autonomie de leur famille.

Cultiver malgré le manque de terres

Mais ce travail se heurte à des obstacles qui rendent leur quotidien plus difficile. Certaines femmes doivent parcourir de longues distances pour accéder aux champs et transporter leurs produits jusqu'aux marchés. Dans plusieurs zones agricoles de l'Ituri, l'insécurité complique également les activités et menace les moyens de subsistance des producteurs.

À ces difficultés s'ajoutent le manque de terres cultivables et l'appauvrissement des sols. Une autre vendeuse décrit les limites auxquelles elle se heurte pour poursuivre son activité.

« Nous nous efforçons de produire quelque chose, grâce à Dieu, pour pouvoir prendre en charge nos enfants. Mais il n'y a plus d'espace à cultiver et le sol est appauvri. Nous ne savons plus où semer les légumes », explique-t-elle.

Elle plaide pour l'utilisation d'engrais adaptés afin de restaurer la fertilité des terres et d'améliorer les récoltes. Car, derrière chaque produit exposé au marché, il y a un travail agricole dont dépend une partie des revenus de ces ménages, mais aussi l'approvisionnement des consommateurs de Bunia.

Un rôle essentiel souvent peu visible

C'est cette contribution que l'Union congolaise des femmes des médias (UCOFEM) a voulu mettre en avant jeudi au marché de l'Abattoir, à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales. L'activité a permis aux participantes de partager leurs expériences, de faire connaître leurs difficultés et de rappeler leur rôle dans la sécurité alimentaire et l'économie locale.

Pour Winnie Lengala, coordonnatrice provinciale de l'UCOFEM en Ituri, cette journée est une occasion de reconnaître la place qu'occupent ces femmes dans la vie des communautés.

Des champs jusqu'aux étals, leur travail relie les campagnes aux centres urbains. Il contribue à remplir les marchés, à nourrir les ménages et à faire vivre de nombreuses familles. Pourtant, les difficultés d'accès aux terres, la dégradation des sols et l'insécurité continuent de fragiliser leurs activités.

Au marché de l'Abattoir, derrière les produits vendus au quotidien, ces femmes racontent ainsi une même réalité : celle d'un travail indispensable, porté par la volonté de nourrir les autres tout en assurant l'avenir de leurs propres enfants.