Congo-Kinshasa: La grève des professionnels de santé perturbe les activités dans les hôpitaux publics de Kinshasa

Les activités ont été fortement perturbées ce jeudi 15 octobre dans plusieurs établissements hospitaliers publics de Kinshasa, notamment à l'Hôpital général de référence de Kinshasa, anciennement Mama Yemo. À l'origine, une grève déclenchée par l'Intersyndicale du secteur de la santé pour dénoncer les mauvaises conditions socioprofessionnelles des infirmiers et d'autres professionnels de santé.

Les patients hospitalisés commencent déjà à ressentir les effets de cette cessation de travail, alors que les grévistes attendent des réponses à leurs revendications, selon leurs témoignages.

Le mouvement a été lancé devant le Secrétariat général à la Santé, dans la commune de la Gombe, après l'expiration d'un préavis de grève de 7 jours déposé auprès du gouvernement.

Selon le coordonnateur de l'Intersyndicale du secteur de la santé, les professionnels dénoncent l'absence de réponses satisfaisantes à leurs revendications. Celles-ci concernent notamment la promotion en grade, la mécanisation au salaire de base et l'alignement effectif de la prime de risque professionnel.

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Les grévistes réclament également le réajustement barémique promis depuis octobre 2023, le paiement des arriérés de prime de risque ainsi que la réaffectation des agents en attente d'affectation. Ils demandent, par ailleurs, l'instauration d'une fonction publique hospitalière.

La perturbation des activités hospitalières fait craindre des conséquences pour la prise en charge des malades, notamment ceux qui sont déjà hospitalisés.

En attendant une éventuelle concertation entre le gouvernement et les représentants des professionnels de santé, les patients restent exposés aux répercussions de ce mouvement social.