Congo-Kinshasa: Journée internationale des femmes rurales - Sur le plateau des Batéké, les fermières réclament davantage de soutien

À l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales, célébrée ce 15 octobre, les femmes agricultrices du plateau des Batéké, dans la périphérie de Kinshasa, appellent les autorités à renforcer leur accompagnement. Malgré leur contribution à la sécurité alimentaire et à l'économie locale, elles continuent de faire face à de nombreuses difficultés, notamment le manque d'équipements agricoles, l'insécurité et l'accès limité aux moyens de production.

À Balimo, localité située à 116 kilomètres de Kinshasa, l'Union des femmes fermières constitue l'une des structures qui portent la voix de ces agricultrices. Créée en 2018, cette organisation regroupe une cinquantaine de femmes qui mettent en commun leurs efforts afin de faciliter certains travaux agricoles et d'améliorer leurs rendements.

Parmi elles figure Bernadette Makamu, présidente adjointe de l'association. Son parcours illustre celui de nombreuses femmes rurales qui ont trouvé dans l'agriculture un moyen de subvenir aux besoins de leur foyer tout en contribuant à l'approvisionnement des marchés locaux.

Engagée dans les activités agricoles depuis plusieurs années, elle estime que le travail de la terre représente une opportunité d'autonomisation pour les femmes congolaises.

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« J'ai commencé à travailler dans le champ en 1998. Grâce à cette activité, j'ai pu prendre en charge ma famille et assurer l'avenir de mes enfants », témoigne-t-elle.

Au sein de l'Union des femmes fermières de Balimo, les membres cultivent notamment du maïs, des ignames, des pastèques, des aubergines, des feuilles de manioc et des bananes. Au-delà des revenus qu'elles en tirent, elles considèrent leur activité comme une contribution directe à l'alimentation des populations.

Cependant, ces femmes sont confrontées à d'importantes contraintes qui limitent leur productivité. L'accès aux équipements agricoles mécanisés demeure l'une de leurs principales préoccupations.

Selon Bernadette Makamu, les tracteurs sont peu disponibles dans la région et leur location reste coûteuse pour la majorité des agricultrices.

« Nous faisons face à de grandes difficultés matérielles. Les tracteurs sont rares et viennent de loin. Leur location coûte 100 dollars américains. Nous lançons un appel aux autorités afin qu'elles nous viennent en aide pour améliorer nos conditions de travail », plaide-t-elle.

À ces défis matériels s'ajoute la question de la sécurité. Dans plusieurs localités du plateau des Batéké, les activités agricoles ont été perturbées ces dernières années par les violences liées au phénomène Mobondo. Une situation qui a contraint de nombreuses femmes à réduire leurs déplacements vers les champs ou à abandonner temporairement certaines exploitations.

Malgré ces obstacles, les fermières de Balimo restent déterminées à poursuivre leur travail. À travers leur association, elles souhaitent obtenir davantage d'appui en équipements, en encadrement technique et en mesures de sécurisation afin de développer leurs activités.

En cette Journée internationale des femmes rurales, leur message est clair : soutenir les femmes agricultrices, c'est renforcer la production locale, améliorer les conditions de vie des ménages ruraux et contribuer à la sécurité alimentaire du pays.