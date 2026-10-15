Sénégal: Dalla Ngabou - 7,5 millions de FCFA de fournitures scolaires pour 13 écoles

La municipalité de Dalla Ngabou a procédé, mercredi 14 octobre 2026, à la distribution de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune. Treize établissements élémentaires ont bénéficié de matériel scolaire d'une valeur totale de sept millions cinq cent mille francs CFA. Une initiative saluée par les parents d'élèves.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le premier adjoint au maire, Cheikh Ngom, a rappelé que l'éducation fait partie des compétences transférées aux collectivités territoriales. Il a souligné que, depuis leur arrivée à la tête de la municipalité, les autorités communales procèdent chaque année à la distribution de fournitures scolaires aux écoles élémentaires de la commune.

Cette année, l'enveloppe consacrée à cette opération a été revue à la hausse, a-t-il indiqué. « L'année dernière, on était à six millions de francs CFA et, cette fois-ci, l'enveloppe est portée à sept millions cinq cent mille francs CFA », a expliqué Cheikh Ngom. Il a également précisé qu'en plus des fournitures destinées aux élèves, la municipalité a mis à la disposition des établissements des rames de papier et des cartouches d'encre pour l'impression des épreuves.

Au nom des parents d'élèves, Mame Gor Wade a salué cette initiative de la municipalité de Dalla Ngabou. Selon lui, la commune vient ainsi en soutien aux familles en mettant des fournitures scolaires à la disposition de leurs enfants. « Octroyer des fournitures scolaires aux élèves de la commune est un acte de haute portée pour les parents d'élèves, qui sont souvent des populations démunies », a-t-il déclaré.

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La cérémonie a également été l'occasion pour Mame Gor Wade d'inviter les parents à veiller à la présence de leurs enfants dans les établissements scolaires. Il a déploré le fait que, durant cette période de récolte, de nombreux élèves se trouvent encore dans les champs au lieu de fréquenter les salles de classe. Il a ainsi appelé les familles à permettre à tous les enfants de reprendre le chemin de l'école.