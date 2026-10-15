Sénégal: Dalla Ngabou - 7,5 millions de FCFA de fournitures scolaires pour 13 écoles

15 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

La municipalité de Dalla Ngabou a procédé, mercredi 14 octobre 2026, à la distribution de fournitures scolaires au profit des écoles de la commune. Treize établissements élémentaires ont bénéficié de matériel scolaire d'une valeur totale de sept millions cinq cent mille francs CFA. Une initiative saluée par les parents d'élèves.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le premier adjoint au maire, Cheikh Ngom, a rappelé que l'éducation fait partie des compétences transférées aux collectivités territoriales. Il a souligné que, depuis leur arrivée à la tête de la municipalité, les autorités communales procèdent chaque année à la distribution de fournitures scolaires aux écoles élémentaires de la commune.

Cette année, l'enveloppe consacrée à cette opération a été revue à la hausse, a-t-il indiqué. « L'année dernière, on était à six millions de francs CFA et, cette fois-ci, l'enveloppe est portée à sept millions cinq cent mille francs CFA », a expliqué Cheikh Ngom. Il a également précisé qu'en plus des fournitures destinées aux élèves, la municipalité a mis à la disposition des établissements des rames de papier et des cartouches d'encre pour l'impression des épreuves.

Au nom des parents d'élèves, Mame Gor Wade a salué cette initiative de la municipalité de Dalla Ngabou. Selon lui, la commune vient ainsi en soutien aux familles en mettant des fournitures scolaires à la disposition de leurs enfants. « Octroyer des fournitures scolaires aux élèves de la commune est un acte de haute portée pour les parents d'élèves, qui sont souvent des populations démunies », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie a également été l'occasion pour Mame Gor Wade d'inviter les parents à veiller à la présence de leurs enfants dans les établissements scolaires. Il a déploré le fait que, durant cette période de récolte, de nombreux élèves se trouvent encore dans les champs au lieu de fréquenter les salles de classe. Il a ainsi appelé les familles à permettre à tous les enfants de reprendre le chemin de l'école.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.