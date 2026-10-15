Sénégal: Carottes - Le pays lève le gel des importations face à la flambée des prix

15 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a décidé de lever, à compter du 14 octobre 2026, la mesure de gel des importations de carottes. Cette décision vise à renforcer l'approvisionnement du marché national, marqué par une baisse drastique des stocks et une forte hausse des prix à la consommation.

Dans une lettre circulaire datée du 15 octobre 2026, le ministre de l'Industrie et du Commerce informe les services concernés de la reprise des importations de carottes. Cette mesure intervient à la suite d'une réunion de l'Interprofession carotte du Sénégal (IPCA), tenue le mercredi 14 octobre dans les locaux de l'Agence de régulation des marchés (ARM), à la Cité Keur Gorgui, à Dakar.

Selon le document, le gel des importations, entré en vigueur le 10 décembre 2025, avait permis à la production locale de couvrir les besoins du marché pendant dix mois. Toutefois, l'analyse récente de la situation commerciale a révélé une baisse importante des stocks disponibles, entraînant une forte hausse des prix pour les consommateurs.

Face à cette situation, les autorités ont décidé d'autoriser à nouveau les importations afin de garantir un approvisionnement régulier du marché et de contribuer à une meilleure disponibilité du produit.

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Des importations soumises à un quota

La levée du gel reste toutefois encadrée. L'autorisation d'importation est soumise à un quota et demeure valable jusqu'au 15 novembre 2026, délai de rigueur, précise la lettre circulaire.

Le directeur général des Douanes, le directeur du Commerce intérieur et le directeur de la Protection des végétaux sont les principaux destinataires de cette instruction. Ils sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter sa mise en oeuvre.

Cette décision marque ainsi un ajustement de la politique d'approvisionnement en carottes, après plusieurs mois de suspension des importations destinés à favoriser l'écoulement de la production locale.

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