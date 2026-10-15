Sénégal: Octobre Rose - Le Soleil et ses partenaires organisent une randonnée pédestre le 18 octobre

15 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.G

Dans le cadre de la célébration d'Octobre Rose, l'Amicale des femmes du Soleil et les amicales des travailleurs de la SEN-PNA, de l'Apanat, du LNR-BTP et de Pack Africa organisent une randonnée pédestre, le dimanche 18 octobre 2026. Le départ est prévu à 8 h 30 au siège du quotidien national Le Soleil.

La mobilisation contre le cancer du sein se poursuit à travers des initiatives de sensibilisation et de solidarité. À l'occasion d'Octobre Rose, l'Amicale des femmes du Soleil, en collaboration avec les amicales des travailleurs de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (SEN-PNA), de l'Agence de la navigation aérienne et de la météorologie (Apanat), du Laboratoire national de référence du bâtiment et des travaux publics (LNR-BTP) et de Pack Africa, convie le public à une randonnée pédestre.

Prévue le dimanche 18 octobre 2026, cette activité se veut un moment de mobilisation autour de la lutte contre le cancer du sein. Elle réunira les membres des structures organisatrices autour d'une initiative collective placée sous le signe de la sensibilisation.

Le départ de la randonnée est fixé à 8 h 30 au siège du Soleil. Les personnes souhaitant y prendre part peuvent confirmer leur présence au 78 206 85 51.

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À travers cette initiative, les organisatrices entendent contribuer à la dynamique d'Octobre Rose, un mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein.

Lire l'article original sur Le Soleil.

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