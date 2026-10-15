Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le général Martin Faye inspecte le dispositif sécuritaire

À quelques semaines des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, le général de division Martin Faye, a effectué, mercredi 14 octobre, une tournée d'inspection sur plusieurs sites placés sous la responsabilité de l'institution.

L'objectif de cette visite est d'évaluer le dispositif sécuritaire et rappeler aux personnels les exigences de vigilance et de discipline. De l'aéroport au péage de Rufisque, en passant par le stade Abdoulaye Wade, le Village olympique, la gare de Diamniadio, le centre des expositions et le centre équestre, le général de division Martin Faye a passé en revue plusieurs sites concernés par l'organisation des JOJ Dakar 2026.

Cette visite lui a permis de prendre connaissance des dispositions sécuritaires prévues sur chaque site. Les commandants d'unités lui ont présenté les différents aspects du dispositif mis en place pour assurer la sécurité des lieux et des personnes durant cet événement sportif international.

Au terme de cette tournée, le Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale a salué l'engagement des personnels mobilisés. Il les a exhortés à maintenir un haut niveau de vigilance et de discipline afin de garantir un environnement sûr et accueillant.

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À travers cette inspection, la Gendarmerie nationale réaffirme son engagement à contribuer à la sécurisation des JOJ Dakar 2026 et à leur bon déroulement. Le Sénégal s'apprête à accueillir cette compétition internationale, qui exige une coordination rigoureuse des moyens et des personnels engagés sur les différents sites.