Sénégal: COUD - L'eau des toilettes des pavillons E, F, G, H et I n'est pas potable

Le Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD) alerte les étudiants sur la qualité de l'eau dans cinq pavillons du campus social. Dans un avis important, l'institution précise que l'eau des robinets des toilettes des pavillons E, F, G, H et I n'est pas potable et ne doit en aucun cas être consommée.

Une consigne stricte

Le COUD déconseille formellement d'utiliser cette eau pour boire ou pour tout autre usage alimentaire. Il invite les étudiants concernés à respecter strictement cette consigne afin de préserver leur santé. L'avis est signé de la Direction du COUD, qui remercie les résidents de leur compréhension et de leur vigilance.