Sénégal: COUD - L'eau des toilettes des pavillons E, F, G, H et I n'est pas potable

15 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par F.N

Le Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD) alerte les étudiants sur la qualité de l'eau dans cinq pavillons du campus social. Dans un avis important, l'institution précise que l'eau des robinets des toilettes des pavillons E, F, G, H et I n'est pas potable et ne doit en aucun cas être consommée.

Une consigne stricte

Le COUD déconseille formellement d'utiliser cette eau pour boire ou pour tout autre usage alimentaire. Il invite les étudiants concernés à respecter strictement cette consigne afin de préserver leur santé. L'avis est signé de la Direction du COUD, qui remercie les résidents de leur compréhension et de leur vigilance.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.