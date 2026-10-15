Ile Maurice: Les obligations animent les échanges

Les obligations cotées en Bourse ont été très prisées durant la semaine écoulée et ont vu des échanges sur 11 titres de créances pour un montant totalisant quelque Rs 72,1 millions. L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une baisse de 0,53 % durant la semaine, clôturant la séance de mercredi à 11 309,71 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 295,47 points. L'indice SEM-10, qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a quant à lui terminé la séance à 437,49 points. À la clôture du marché, la capitalisation boursière du Marché Officiel s'élevait à Rs 322,7 milliards.

Les échanges effectuées sur le Marché Officiel ont totalisé Rs 218 millions, tirés principalement par les transactions sur MCB Group Ltd (Rs 88,2 millions), CM Structured Products (2) Ltd (Rs 36,3 millions), Diversified Credit Ltd (Rs 24 millions), Phoenix Beverages Ltd (Rs 13,6 millions) et Ascencia Ltd (Rs 4,9 millions).

Sur les 63 titres cotés, 12 ont terminé la semaine à la hausse, 30 sont demeurés stables et 21 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent National Investment Trust Ltd (+5,56 %), Beachcomber Hospitality Investments Ltd - Class A Pref shares (+5,50%), Lottotech Ltd (+2,51%), Terra Mauricia Ltd (+2,47%) et Omnicane Ltd (+2,20%). Les plus fortes baisses concernent Phoenix Beverages Ltd (-6,31%), Medine Ltd (-5,17%), Alteo Ltd (-4,87%), ER Group Ltd (-4,52%) et CIM Financial Services Ltd (-3,70%).

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Les dix sociétés du tableau indique des performances variant de 11,39% à 19,50%. Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 222,25 points et 400,63 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 30,5 milliards. Des transactions totalisant Rs 4,8 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont The Union Sugar Estates Co. Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, ABC Motors Company Ltd, Kolos Cement Ltd, Les Moulins de la Concorde Ltée et Mauritius Secondary Industries Ltd. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 7,79% et 20,08%.

Sur le plan international, le Dow Jones a gagné 0,29% alors que le NASDAQ a perdu 1,43% en une semaine. Le FTSE-100 a enregistré une hausse de 1,03% alors que le DAX et le CAC-40 ont enregistré une baisse de 0,74% et 0,48% respectivement durant la même période.