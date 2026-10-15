Cote d'Ivoire: Vieillissement de la population - Le Chu d'Angré mobilise la recherche scientifique pour mieux soigner les aînés

Les premières Journées scientifiques du Centre hospitalier universitaire (Chu) d'Angré se tiennent du 14 au 16 octobre 2026, autour des pathologies liées au vieillissement. À l'ouverture officielle, le jeudi 15 octobre, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a appelé à renforcer la recherche et à adapter le système de santé aux besoins croissants des personnes âgées.

Le vieillissement de la population s'impose progressivement comme un enjeu majeur de santé publique en Côte d'Ivoire.

Face à cette réalité, le Centre hospitalier universitaire d'Angré entend apporter sa contribution à la réflexion scientifique et à l'amélioration de la prise en charge des personnes âgées. C'est tout le sens de ses premières Journées scientifiques, organisées du 14 au 16 octobre 2026, au sein de l'établissement sanitaire, autour du thème central : « Les pathologies liées au vieillissement ».

Présidant la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a salué une initiative qui traduit l'engagement du Chu d'Angré en faveur de la recherche, de l'innovation et de l'excellence médicale.

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« L'allongement de l'espérance de vie, favorisé par les progrès de la médecine et l'amélioration des conditions de vie, constitue une avancée majeure. Toutefois, cette évolution s'accompagne de nouveaux défis sanitaires. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les affections neurodégénératives, les troubles ostéoarticulaires et les problèmes de santé mentale nécessitent, selon lui, une adaptation continue des stratégies de prévention et de soins », a-t-il déclaré.

Dans cette perspective, le ministre a insisté sur le rôle déterminant de la recherche scientifique dans la compréhension des mécanismes du vieillissement, le développement de traitements innovants et l'amélioration des pratiques cliniques. Il a également souligné la place stratégique du Chu d'Angré, qui abrite le seul service de gériatrie du pays, selon les propos tenus lors de la cérémonie.

Le directeur général du Chu d'Angré, Dr Moussa Diabaté, a, pour sa part, réaffirmé l'ambition de son établissement, jeune de moins de dix ans, de remplir pleinement les trois missions fondamentales d'un Chu : les soins, l'enseignement et la recherche. Si les performances de l'établissement en matière de soins sont reconnues par ses usagers et ses partenaires, a-t-il relevé, l'excellence hospitalière ne saurait s'inscrire dans la durée sans une recherche scientifique dynamique et innovante.

Ces assises constituent ainsi une étape importante dans la volonté de l'institution de développer une culture de production des connaissances, de partage d'expériences et d'amélioration continue des pratiques médicales.

Président du comité d'organisation, le professeur Binan Yves a rappelé les principales articulations de ces journées, notamment les communications scientifiques, les conférences, les panels et les échanges d'expériences consacrés aux enjeux médicaux et sanitaires du vieillissement.

Au-delà des réflexions scientifiques, les participants sont invités à formuler des recommandations adaptées aux réalités nationales et à renforcer les collaborations entre professionnels de santé, universités et instituts de recherche.

Pour Pierre Dimba, le vieillissement ne doit pas être considéré uniquement comme une contrainte, mais aussi comme une richesse humaine et sociale.