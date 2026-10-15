Cote d'Ivoire: Réhabilitation d'un bâtiment au Groupe scolaire Andokoi 2 - Un nouveau départ pour des centaines d'élèves

La Fondation Atef Omaïs et son partenaire Simam ont officiellement livré, le 9 octobre, six salles de classe entièrement réhabilitées ainsi qu'un nouveau bloc sanitaire à l'Epp Zone industrielle, à Yopougon. D'un coût de 42 millions de Fcfa, ce projet met un terme à plusieurs mois de double vacation pour les élèves de cette école, intégrée au groupe scolaire Andokoi 2.

C'est la fin d'un long calvaire et le début d'une nouvelle ère pour l'Epp zone industrielle, une des écoles du Groupe scolaire Andokoi 2 situé au coeur de la zone industrielle de Yopougon. Près d'un an après le lancement du chantier de réhabilitation d'un bâtiment de six classes, les échafaudages ont laissé place à des bâtiments modernes, colorés et prêts à accueillir les enfants dans des conditions optimales de sécurité et de confort.

La communauté éducative s'est rassemblée, le 9 octobre 2026, dans la cour de l'établissement, pour célébrer cette réception officielle qui porte la griffe de l'entreprise Simam, voisine de l'établissement, qui a financé les travaux à hauteur de 42 millions de Fcfa grâce à l'entremise de la Fondation Atef Omaïs (Fatom).

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Pour Abel Gonkado Gbehi, directeur de l'Epp Zone industrielle, le soulagement est immense. Privée de locaux fonctionnels depuis janvier 2023, son école de près de 300 élèves s'était enlisée dans un quotidien épuisant fait de double vacation et de structures d'emprunt. Il a tenu à exprimer toute sa gratitude au donateur.

« C'est une véritable renaissance pour nous ! L'école était décoiffée depuis le 27 janvier 2023 par un grand vent. On travaillait dans des conditions très difficiles. Mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui (Nldr : 9 octobre 2026) notre calvaire sera un vieux souvenir. La Fondation Atef Omaïs et Simam nous ont offert ce joli bâtiment qui permettra aux enfants d'apprendre dans de bonnes conditions afin de devenir des cadres de notre pays. Nous les remercions du fond du coeur », a-t-il confié avec émotion, rappelant combien la double vacation compliquait le suivi pédagogique et fatiguait les enfants. Et d'ajouter : « La situation était pénible aussi bien pour les enseignants que pour les élèves qui étaient parfois désorientés ».

Aujourd'hui, retrouver des classes couvertes, repeintes et lumineuses et un bloc sanitaire moderne redonne de la dignité à l'établissement et permet aux élèves de suivre un cursus normal à plein temps.

Nicolas Comoé, directeur commercial et marketing de Simam, a réaffirmé l'importance de cet ancrage local. Pour lui, offrir un cadre d'apprentissage décent aux enfants de la zone industrielle relève d'une responsabilité citoyenne évidente, l'éducation étant le centre du développement social et économique.

« Nous sommes très heureux de voir se réaliser ce projet. Il était important pour nous qu'on vienne en aide à cette école afin que les élèves soient dans les meilleures conditions de travail. Nous voyons notre action comme un investissement dans la Côte d'Ivoire de demain », s'est-il félicité.

L'administrateur des programmes à la Fatom, Mathieu Yannick N'Cho, de son côté, a rappelé que cette action s'inscrit dans la continuité d'un engagement de longue date en faveur de l'école ivoirienne. Cette nouvelle livraison vient consolider le bilan de la fondation, qui compte désormais plus de 650 salles de classe réhabilitées ou construites à travers le pays.