Cote d'Ivoire: Restaurants des universités - Un atelier pour relever les défis de la qualité et de la quantité

Une trentaine de responsables des Centres régionaux des oeuvres universitaires (Crou) de Côte d'Ivoire étaient réunis, le jeudi 15 octobre 2026, au Crou A2 de l'Université Nangui Abrogoua, pour renforcer leurs capacités sur les meilleures pratiques en matière de restauration collective. L'objectif est d'identifier les difficultés liées à la restauration et de proposer des solutions en vue d'améliorer la qualité et la quantité des repas servis dans les restaurants des universités.

Intervenant au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le conseiller technique, Dr Hubert Vangah Kouassi, a souligné qu'une alimentation inadéquate pouvait avoir des conséquences sur la santé des étudiants et, par conséquent, sur leur capacité à suivre convenablement les enseignements.

Il a rappelé que, soucieux de garantir aux étudiants une alimentation saine, équilibrée et conforme aux normes de sécurité sanitaire en vigueur, le gouvernement a engagé une mesure corrective. Celle-ci a consisté à relever le prix unitaire des repas de 400 à 600 Fcfa, afin de donner aux prestataires les moyens financiers nécessaires pour assurer une meilleure qualité de service.

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Toutefois, cette revalorisation tarifaire ne saurait suffire à elle seule. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, Dr Hubert Vangah Kouassi a salué la démarche des responsables des oeuvres universitaires, qui ont choisi d'engager une réflexion collective sur les difficultés rencontrées dans les restaurants universitaires plutôt que d'attendre une aggravation de la situation.

Initiateur de cet atelier, Dr Sidibé Daouda, directeur des OEuvres universitaires, de la vie associative et du genre (Douvag), a indiqué que cette rencontre avait été organisée à l'initiative du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Celui-ci a souligné l'importance de la qualité et de la quantité des repas servis, ainsi que la nécessité de contrôler le nombre exact de tickets vendus.

À l'en croire, le ministre aurait également insisté sur la nécessité de réserver les restaurants universitaires aux étudiants, au moyen d'une carte d'accès spécifique.

Saluant la présence et l'engagement des acteurs universitaires dans la dynamique de transformation de l'institution, Dr Sidibé Daouda a insisté sur la nécessité de garantir la satisfaction des étudiants tout en respectant l'enveloppe budgétaire allouée. Selon lui, le défi repose sur le savoir-faire des agents, appelés à faire preuve de rigueur et d'ingéniosité afin de maintenir la qualité des prestations.

L'atelier s'articule autour de trois modules, à savoir le rappel des responsabilités définies dans les cahiers des charges ; les méthodes de collecte des avis des étudiants sur la qualité gustative et la quantité des repas servis dans les restaurants universitaires ; et la présentation de la méthodologie de supervision de la qualité des repas.

Pour rappel, le système de restauration universitaire en Côte d'Ivoire compte 19 établissements, dont 15 restaurants et 4 cafétérias. Ces structures assurent chaque année la distribution d'environ 17 millions de plats subventionnés, accessibles aux étudiants au tarif social unitaire de 200 Fcfa.