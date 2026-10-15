Maroc: Frais de doctorat à la FSJES de Souissi - La modulation des tarifs apaise-t-elle la colère ?

Face aux vives contestations suscitées par la tarification unique initialement envisagée, la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales (FSJES) de Souissi à Rabat a opté pour la flexibilité. Pour l'année universitaire 2026/2027, l'établissement a introduit des frais d'inscription annuels progressifs pour les nouveaux doctorants inscrits en régime à horaire aménagé (temps amical/salariés), échelonnés entre 10 000 et 20 000 dirhams selon les tranches de revenus.

Selon l'avis officiel publié par l'établissement -- dont l'enregistrement se déroule du 15 au 20 octobre 2026 --, le montant de la contribution financière varie de la manière suivante : 10 000 dirhams par an pour les étudiants dont le revenu annuel net de base est inférieur à 120 000 dirhams ; 15 000 dirhams par an pour les revenus compris entre 120 000 et moins de 240 000 dirhams et 20 000 dirhams par an pour ceux percevant un revenu annuel de 240 000 dirhams et plus.

Cette formule de tarification dégressive représente un allègement par rapport au projet initial d'un tarif unique fixé à 20 000 dirhams par an. Le coût est ainsi réduit de moitié pour la première tranche et de 25 % pour la seconde, tandis que le plafond maximal est maintenu pour la catégorie aux revenus les plus élevés.

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Cette révision intervient dans un climat marqué par la grogne des étudiants-salariés, fonctionnaires et professionnels du secteur libéral, qui dénonçaient le coût de la poursuite d'études supérieures au sein de l'université publique. De nombreux voix s'étaient élevées pour souligner le poids de ces redevances, perçues comme un frein majeur à la conciliation entre charges de subsistance et exigences académiques.

Toutefois, si cette modulation est saluée pour sa souplesse, des interrogations persistent. Le plancher fixé à 10 000 dirhams regroupe l'ensemble des salariés gagnant moins de 120 000 dirhams par an au sein d'une seule et même catégorie, en dépit des disparités salariales internes à cette tranche.

Par ailleurs, les conditions d'accès demeurent strictes pour les candidats à horaire aménagé, qui doivent fournir un justificatif récent de leur revenu mensuel, un engagement sur l'honneur légalisé ainsi qu'un reçu de paiement.

Pour les étudiants inscrits en régime normal, les frais de scolarité restent fixés à un montant symbolique de 400 dirhams, conditionnés par la présentation d'une attestation de non-emploi délivrée par les autorités administratives locales.

Il est à noter que l'instauration de tarifs indexés sur les revenus n'est pas une nouveauté absolue au sein de l'Université Mohammed V de Rabat, qui avait déjà expérimenté par le passé des grilles similaires oscillant entre 3 000 et 10 000 dirhams pour les doctorants salariés. Cependant, le présent communiqué laisse certaines zones d'ombre : il ne précise ni le sort réservé aux étudiants inscrits lors des années précédentes, ni les dispositions relatives à d'éventuelles exonérations sociales ou facilités de paiement, des aspects pourtant cruciaux pour évaluer l'impact réel de ces mesures sur l'inclusion académique.