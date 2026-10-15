Ethiopie: L'Éthiopie place les agricultrices et les éleveuses au coeur de la transformation Agricole

Addis Ababa — L'Éthiopie a célébré pour la première fois à l'échelle nationale la Journée internationale des agricultrices et des éleveuses, mettant en lumière leur contribution à la sécurité alimentaire et au développement agricole du pays.

Organisée à Addis-Abeba dans le cadre de l'Année des agricultrices 2026, cette célébration est placée sous le thème « Autonomiser les agricultrices, renforcer la sécurité alimentaire et bâtir une Éthiopie prospère ».

L'initiative vise à reconnaître le rôle essentiel des femmes dans l'agriculture et le pastoralisme, tout en mobilisant les institutions concernées pour relever les défis auxquels elles sont confrontées et renforcer leur participation au développement du secteur.

Prenant la parole à cette occasion, la ministre d'État chargée de l'Irrigation, Dr Sofia Kassa, a souligné la nécessité de garantir aux femmes un accès équitable à la terre, aux technologies agricoles et aux ressources financières afin de renforcer leur capacité de production.

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« Lorsque les femmes bénéficient des mêmes possibilités que les hommes en matière d'accès à la terre, aux technologies et aux ressources financières, leur productivité peut augmenter de 20 à 30 % », a-t-elle déclaré.

La ministre a également insisté sur la nécessité de traduire les engagements en faveur de la participation des femmes en résultats concrets.

« Lorsque nous concevons des projets et des programmes, nous affirmons souvent que la participation des femmes sera prise en compte. Mais nous devons vérifier si, dans la pratique, elles en sont réellement bénéficiaires », a-t-elle souligné.

Dr Sofia Kassa a par ailleurs mis en avant les progrès réalisés dans la reconnaissance des droits fonciers des femmes, tout en appelant à poursuivre les efforts pour consolider ces acquis et faciliter leur accès aux innovations agricoles.

Elle a notamment insisté sur la nécessité d'intégrer les besoins des agricultrices et des éleveuses dans la conception et la mise en oeuvre des programmes de développement, afin qu'elles puissent bénéficier effectivement des technologies et des équipements adaptés à leurs activités.

La ministre a également appelé à renforcer les mécanismes de suivi des projets agricoles pour s'assurer que les femmes bénéficient concrètement des initiatives mises en place.

Au-delà de la célébration, cette journée constitue également une occasion de renforcer la coopération entre les institutions agricoles et les organismes de recherche, de favoriser le partage des connaissances et de promouvoir des pratiques innovantes.

À travers l'Année des agricultrices 2026, l'Éthiopie entend ainsi renforcer l'autonomisation économique des femmes rurales et leur contribution à la sécurité alimentaire, à la résilience agricole et à la prospérité du pays.