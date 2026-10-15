Ethiopie: Un analyste égyptien fustige les dirigeants égyptiens pour avoir tenté d'entraver le droit souverain du pays sur la mer Rouge

Addis Ababa — L'analyste politique égyptien Magdi Khalil a vivement critiqué les dirigeants égyptiens pour s'être opposés et avoir combattu le droit de l'Éthiopie à accéder à la mer Rouge.

« S'il y avait en Égypte des dirigeants dotés de vision et de clairvoyance, ils s'efforceraient d'aider l'Éthiopie à obtenir un accès à la mer Rouge au lieu de s'y opposer et de le combattre », a-t-il déclaré.

L'analyste égyptien a critiqué l'opposition de son pays aux efforts déployés par l'Éthiopie pour obtenir un accès à la mer Rouge et a appelé l'Égypte à réévaluer sa politique à l'égard de l'Éthiopie et à passer de la confrontation à la coopération.

Lors d'un entretien sur Zoom avec l'ENA, M. Khalil a déclaré que l'Éthiopie, en tant que grand pays enclavé, disposait du droit souverain d'accéder à la mer Rouge.

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« L'Éthiopie dispose du droit souverain de conclure des accords avec des pays afin de s'assurer un ou plusieurs débouchés sur la mer Rouge, à condition que cela se fasse de manière pacifique, que ce soit pour cinquante ou cent ans », a-t-il ajouté.

L'analyste s'est en outre interrogé sur les raisons sous-jacentes à l'opposition à l'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge, soulignant que la présence historique de l'Éthiopie sur le littoral n'avait jamais porté préjudice aux pays voisins.

Les revendications de l'Éthiopie devraient donc être abordées dans un esprit de coopération et d'intérêts mutuels plutôt que par la confrontation politique et l'hostilité.

Khalil a appelé à la tenue d'une réunion rassemblant les pays riverains de la mer Rouge afin de discuter de leurs intérêts communs et de parvenir à des accords régionaux.

L'analyste égyptien a souligné l'importance de remplacer la concurrence hostile par la coopération, insistant sur le fait que des accords pacifiques pourraient fournir un cadre concret pour répondre aux besoins maritimes de l'Éthiopie.

Selon lui, certains pays étaient disposés à conclure des accords avec l'Éthiopie pour lui garantir un accès maritime, estimant que des arrangements à long terme pourraient renforcer la coopération et la stabilité dans la Corne de l'Afrique et la région de la mer Rouge.

Par ailleurs, Khalil a critiqué la position historique de l'Égypte sur la question érythréenne, soulignant que l'Égypte, aux côtés d'autres pays arabes, avait soutenu le Front de libération de l'Érythrée, fondé au Caire en 1960.

Il a fait valoir que l'indépendance de l'Érythrée en 1991 et le statut d'État enclavé de l'Éthiopie qui en a résulté nécessitaient une réévaluation des positions régionales ayant contribué à cette situation.

L'analyste a qualifié le soutien apporté par l'Égypte au mouvement érythréen d'erreur historique qui a nui aux relations entre les deux pays, lesquelles auraient dû reposer sur la coopération.