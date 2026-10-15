Gabon: Le Chef de L'État adresse au Pape Léon XIV ses voeux de prompt rétablissement.

15 Octobre 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a appris avec une profonde émotion l'intervention chirurgicale subie, le mardi 13 octobre 2026, par Sa Sainteté le Pape Léon XIV, à l'hôpital Gemelli de Rome.

Le Chef de l'Etat accueille avec soulagement les nouvelles rassurantes communiquées par le Saint-Siège, faisant état du succès de l'intervention et d'une évolution postopératoire favorable.

En cette période de convalescence, le Président de la République tient à exprimer au Souverain Pontife ses sentiments de profonde compassion, de solidarité et de proximité spirituelle.

Au nom du peuple gabonais et en son nom personnel, il adresse à Sa Sainteté ses voeux les plus sincères de prompt et complet rétablissement.

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Le Chef de l'Etat invite les fidèles catholiques du Gabon, ainsi que toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent s'y associer, à porter le Saint-Père dans leurs prières, afin que le Seigneur lui accorde force, santé et sérénité pour poursuivre sa haute mission spirituelle au service de l'Eglise universelle, de la paix et de la fraternité entre les peuples.

En ces moments d'épreuve, le Gabon s'unit dans la prière à l'ensemble de la communauté catholique internationale, dans un esprit de foi, d'espérance et de solidarité.

Puisse le Très-Haut veiller sur Sa Sainteté le Pape Léon XIV et lui accorder les grâces nécessaires à son plein rétablissement.

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