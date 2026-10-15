Gabon: Professeur Pierre-André Kombila - Quand les grandes âmes s'éteignent, leurs lumières refusent de mourir

"Il est des hommes dont le départ ne se résume pas à une date inscrite dans le registre des disparitions. Des hommes dont la vie dépasse les frontières de leur existence, dont les combats traversent les générations et dont le silence, soudain, devient plus assourdissant que toutes les paroles qu'ils ont prononcées. Le professeur Pierre-André Kombila était de ceux-là. Aujourd'hui, le Gabon pleure un médecin, un enseignant, un homme politique, mais surtout une conscience, une voix et un pan de sa mémoire collective."

Il y a des départs qui ressemblent à des blessures nationales

Il est des nouvelles que l'on reçoit sans parvenir immédiatement à les comprendre. Des nouvelles qui suspendent le temps, nouent les gorges et déposent sur les coeurs un voile de tristesse. Le départ du professeur Pierre-André Kombila appartient à cette catégorie de nouvelles qui nous rappellent, avec une brutalité silencieuse, que même les plus grandes figures finissent par quitter la scène de la vie.

Mais comment dire adieu à un homme qui, pendant tant d'années, a incarné plusieurs vies en une seule ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Comment résumer, en quelques lignes, le parcours d'un homme qui a soigné des coeurs, transmis le savoir, affronté les tempêtes politiques et porté, à sa manière, une certaine idée du Gabon ?

Il est difficile de trouver les mots justes lorsque la disparition d'un homme nous oblige à mesurer tout ce qu'il représentait. Car certains êtres ne se contentent pas de vivre dans leur époque : ils contribuent à la façonner.

Le professeur Pierre-André Kombila était de ceux dont le nom évoque bien davantage qu'une fonction ou un titre. Il évoque un parcours, des convictions, des combats et une époque dont il fut l'un des témoins et des acteurs.

Aujourd'hui, c'est une page de l'histoire gabonaise qui se tourne.

L'homme qui soignait les coeurs et éveillait les consciences.

Avant d'être une figure politique, Pierre-André Kombila fut un homme de science, un médecin qui avait choisi de consacrer une partie de son existence à soulager la souffrance humaine.

Cardiologue de formation, il participa au développement de cette spécialité médicale au Gabon. Dans les chambres d'hôpital, auprès des malades, face à la fragilité de la vie, il connaissait cette vérité que les années finissent par enseigner aux hommes : le coeur est à la fois un organe que l'on soigne et le symbole de tout ce qui nous rattache à notre humanité.

Chaque battement préservé était une victoire sur la maladie. Chaque patient soulagé représentait une raison supplémentaire de poursuivre le combat.

Mais son engagement ne s'arrêtait pas aux portes de l'hôpital.

Enseignant, il contribua à transmettre le savoir et à préparer les générations appelées à prendre le relais. Car un véritable maître ne se contente pas de partager ses connaissances. Il laisse derrière lui des esprits formés, des vocations éveillées et des chemins que d'autres pourront emprunter.

La mort peut interrompre une carrière, mais elle ne peut effacer le bien semé dans la vie des autres.

C'est peut-être là que réside l'une des plus belles formes d'immortalité : continuer d'exister dans les gestes de ceux que l'on a formés, dans les vies que l'on a contribué à sauver et dans les consciences que l'on a aidées à grandir.

Un homme, une époque, des convictions.

L'histoire de Pierre-André Kombila est également indissociable de la vie politique gabonaise.

Au cours des années de bouleversements qui ont accompagné l'avènement du multipartisme, il s'imposa comme l'une des figures de l'opposition. À travers le Rassemblement national des bûcherons (RNB), il prit part à une période où les aspirations démocratiques, les espoirs populaires et les confrontations politiques dessinaient un nouveau visage du pays.

La politique est un univers exigeant. Elle expose les hommes au jugement, à la controverse, aux incompréhensions et parfois à l'ingratitude de ceux au nom desquels ils prétendent agir.

Elle laisse rarement des souvenirs unanimes, car les trajectoires publiques sont faites de convictions, de choix et de contradictions.

Pierre-André Kombila eut les siens.

Mais au-delà des appréciations que chacun peut porter sur son parcours, une chose demeure : il fut un acteur de l'histoire politique de son pays. Il connut les affrontements d'idées, les espoirs de changement et les mutations successives de la vie publique gabonaise.

Son itinéraire rappelle que l'histoire d'une nation ne s'écrit pas uniquement dans les palais présidentiels ou dans les bureaux des institutions. Elle se construit aussi à travers les hommes et les femmes qui, à un moment donné, acceptent de s'exposer, de défendre leurs convictions et de prendre part au débat collectif.

Avec sa disparition, c'est aussi une mémoire politique qui s'éloigne.

Une mémoire faite de rencontres, de luttes, de paroles prononcées, de désaccords assumés et de pages que les nouvelles générations devront apprendre à lire pour comprendre le Gabon d'aujourd'hui.

Le temps passe, les hommes s'en vont, l'histoire demeure.

Il est étrange de constater combien la vie nous apprend tardivement la valeur du temps.

Nous croisons les grandes figures de notre histoire sans toujours mesurer pleinement la place qu'elles occupent dans le récit national. Nous les entendons parler, nous les voyons agir, nous discutons leurs décisions. Et puis, un jour, leur voix se tait.

Alors seulement, nous nous retournons.

Nous cherchons leurs paroles dans les archives, leurs visages dans les photographies, leurs traces dans les souvenirs. Nous tentons de reconstituer, morceau après morceau, le parcours de ceux dont nous pensions avoir encore le temps de raconter l'histoire.

La disparition de Pierre-André Kombila nous invite à cette réflexion.

Que restera-t-il de notre époque lorsque ceux qui l'ont façonnée ne seront plus là pour en témoigner ?

Que transmettrons-nous aux générations futures de ces hommes qui ont traversé plusieurs périodes de l'histoire gabonaise, connu ses espoirs, ses fractures et ses transformations ?

La réponse nous appartient aussi.

Car rendre hommage à un homme ne consiste pas seulement à saluer son départ. C'est également refuser que son passage sur terre soit réduit à une simple mention dans les chroniques nécrologiques.

C'est raconter son parcours, interroger son héritage, reconnaître ses contributions et permettre à ceux qui ne l'ont pas connu de comprendre pourquoi son nom mérite de demeurer dans notre mémoire collective.

Au-delà des titres, il reste l'homme.

Les titres impressionnent. Les fonctions consacrent. Les responsabilités donnent une place dans l'histoire officielle.

Mais, lorsque vient l'heure des adieux, ces distinctions perdent une partie de leur éclat.

Il reste l'homme.

L'homme derrière le professeur. L'homme derrière le médecin. L'homme derrière le responsable politique.

Un être de chair et de sang, avec ses convictions, ses combats, ses espoirs, ses forces et ses fragilités. Un homme qui, comme chacun d'entre nous, aura traversé le temps avec ses certitudes et ses interrogations, laissant derrière lui une histoire que nul ne pourra raconter exactement de la même manière.

C'est peut-être dans cette humanité que réside la véritable profondeur du deuil.

Car nous ne pleurons pas seulement les fonctions qu'un homme a occupées. Nous pleurons ce que sa présence représentait, ce que son existence a rendu possible et tout ce que son départ nous oblige désormais à regarder autrement.

Aujourd'hui, ses proches affrontent une absence que les mots ne suffiront pas à combler. À eux vont les pensées les plus sincères, le respect et la compassion.

À ceux qui ont travaillé avec lui, appris auprès de lui, partagé ses combats ou croisé sa route, il reste le refuge fragile mais précieux du souvenir.

Et au Gabon, il appartient désormais à la mémoire collective de préserver ce que le temps ne doit pas emporter.

L'adieu d'une nation à l'un des siens

Professeur Pierre-André Kombila, les mots semblent bien pauvres devant le silence que laisse votre départ.

Vous avez connu les amphithéâtres où le savoir se transmet, les hôpitaux où la vie se défend, les arènes politiques où les convictions s'affrontent. Vous avez traversé les années, les changements et les soubresauts d'un pays dont vous avez été l'un des acteurs.

Votre histoire appartient désormais au passé, mais votre parcours continuera d'interroger le présent.

D'autres médecins prendront le relais auprès des malades. D'autres enseignants transmettront le savoir. D'autres responsables publics porteront leurs convictions dans les débats qui dessineront l'avenir du Gabon.

La vie poursuivra son cours, comme elle l'a toujours fait.

Mais chaque fois que l'on évoquera les pionniers de la médecine gabonaise, les figures du multipartisme ou les hommes qui ont marqué leur époque, votre nom pourra retrouver sa place dans le récit de cette nation.

Car les hommes disparaissent, mais les traces qu'ils laissent ne meurent pas nécessairement avec eux.

Elles survivent dans les souvenirs, dans les témoignages, dans les oeuvres accomplies et dans les pages de l'histoire que les générations futures continueront d'écrire.

Le véritable tombeau des grandes âmes n'est pas seulement la terre qui les accueille : c'est la mémoire de ceux qui refusent de les oublier.

Aujourd'hui, le Gabon s'incline.

Non pas pour prétendre qu'un homme fut parfait, car nul ne l'est, mais pour reconnaître qu'une existence peut laisser une empreinte durable dans la vie d'un pays.

Et lorsque le bruit des hommages se sera dissipé, lorsque les couronnes de fleurs auront perdu leur éclat et que les cérémonies appartiendront au passé, il restera l'essentiel : le souvenir d'un homme qui aura traversé son temps et participé, à sa manière, à l'histoire de sa nation.

*Reposez en paix, Professeur, Que la terre de vos ancêtres vous soit légère.

Le temps vous emporte. L'histoire, elle, vous garde.*