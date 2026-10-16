Centrafrique: Des cantines pour lutter contre l'abandon scolaire en au pays

Le gouvernement centrafricain et le Programme alimentaire mondial misent sur la distribution de repas pour inciter les enfants à aller à l'école.

Le gouvernement centrafricain et le Programme alimentaire mondial (Pam) misent sur les cantines pour lutter contre l'échec scolaire. Un programme qui fonctionne déjà dans certaines écoles et dont l'objectif est d'atteindre, à terme, 400 000 élèves bénéficiaires, selon les chiffres affichés par le gouvernement.

A , dans le Nord-Ouest de la République centrafricaine, la déscolarisation précoce des enfants reste un problème et les cantines pourraient aider à maintenir les élèves en cours.

Ainsi, il est 10 heures, le moment de la pause, lorsque les enfants viennent à tour de rôle pour recevoir leur part de nourriture. Certains d'entre eux témoignent des effets bénéfiques de la cantine scolaire. "La cantine scolaire me donne la force d'étudier. Ici, on mange chaque jour", explique une élève, précisant manger "du riz, des macaronis ou des spaghettis".

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Une autre enfant explique que "cela nous permet de bien apprendre à l'école. A l'école, même si les heures passent, cela ne gêne pas et on étudie beaucoup".

Un poids financier en moins pour les parents, sauf pendant les vaacances

Cette cantine scolaire est un soulagement pour les parents. Léontine Mondo a sept enfants scolarisés. Pour elle, "la dépense est intenable pour nous, les mamans des enfants. C'est en cela que je me réjouis. Les enfants qui n'ont pas assez à manger à la maison, ils ont le courage de venir plus à l'école parce qu'à la fin, ils vont trouver à manger".

Les produits alimentaires sont achetés sur place, chez les paysans locaux. Cette initiative s'interrompt néanmoins durant les périodes de vacances.

Dangoye Loubato, inspecteur pédagogique, réclame pour sa part un appui de l'Etat aux agriculteurs, pour que ceux-ci puissent adapter leur production aux besoins de la cantine scolaire.

Selon lui, "pour donner une éducation de qualité aux enfants, il faudrait faire en sorte que l'agriculture, même si elle n'est pas mécanisée, soit soutenue. Cela permettra de développer de grandes surfaces et ainsi d'atteindre les objectifs de nourrir les enfants à l'école avec des produits locaux."

Bangui table sur une objectif de 400.000 élèves bénéficiaires

Le gouvernement de Centrafrique mise sur un objectif national de 400.000 élèves bénéficiant d'une cantine scolaire. Ils étaient 236 000 bénéficiaires en 2025, selon les engagements rapportés par la School Meals Coalition.

Aurélien Simplice Zinghas, ministre d'Etat à l'Education nationale, assure que "d'ici à la fin de l'année scolaire 2027 et au début de l'année 2028, il faudrait atteindre 400.000 écoliers bénéficiaires de ce programme de cantine scolaire".

Mais malgré son extension progressive, le programme est loin de couvrir l'ensemble des besoins : l'objectif de 400 000 bénéficiaires ne représenterait qu'environ un tiers des élèves du primaire en République centrafricaine.