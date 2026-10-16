Congo-Kinshasa: Le Président Félix Tshisekedi a reçu un émissaire de son homologue Ivoirien Alassane Ouattara

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu, ce jeudi 15 octobre à la Cité de l'Union africaine, Monsieur Téné Birahima Ouattara, vice-Premier ministre et ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, porteur d'un message du Président Alassane Dramane Ouattara.

Le renforcement des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo (RDC) et la Côte d'Ivoire a également été évoqué au cours de cette rencontre.

À l'issue de cette entrevue, l'émissaire ivoirien a indiqué que l'audience de ce jour s'inscrit dans une tradition diplomatique entre les deux Chefs d'État, qui échangent régulièrement des messages de fraternité.