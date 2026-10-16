Dakar — Le réseau international Africa Sports Nexus (ASN) basé à Paris organisera, dimanche 1er novembre 2026 à Dakar, un dîner de networking réunissant entre 25 et 30 membres du réseau et acteurs engagés dans le développement du sport africain, en vue de contribuer à la réflexion sur l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Prévu à partir de 18 h au COP21 restaurant à Dakar, ce rendez-vous sera un cadre "d'échanges sur la contribution des réseaux d'expertise, des institutions et des acteurs de terrain au développement durable de l'écosystème sportif africain", selon les organisateurs.

À travers cette initiative, Africa Sports Nexus entend "promouvoir le sport comme un levier de développement économique et social en Afrique, en favorisant la coopération entre dirigeants, experts, entrepreneurs, institutions et athlètes".

Le réseau souhaite aussi "contribuer à la mobilisation des compétences et des énergies autour de l'héritage des JOJ 2026 et des perspectives de développement du sport sur le continent africain".

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Le déplacement du réseau au Sénégal sera également marqué par la réalisation de deux émissions "Inside", diffusées sur la chaîne YouTube The African Momentum.

Selon la même source, ces programmes mettront en lumière les initiatives portées par des membres du réseau, dont Arona Diarra fondateur et président de l'académie Armor football club et du réseau Sport Business Impact, et Abdoulaye Sidibé, à l'origine du projet Incuba'Sport, le premier incubateur africain dédié aux métiers du sport, de la santé et du bien-être.

Ces initiatives illustrent, selon les initiateurs, "le rôle des acteurs du sport dans l'accompagnement des talents, l'innovation et la création d'opportunités au-delà de la seule performance sportive."

Africa Sports Nexus est une association créée le 25 avril 2026 et dont le siège social est établi à Paris, en France. Le réseau compte 116 membres répartis dans 27 pays et s'appuie sur un comité exécutif de trois membres ainsi que cinq commissions thématiques consacrées à la stratégie, à la communication, aux partenariats, aux événements et aux athlètes.

Ses principaux axes d'intervention portent sur la coopération, le partage d'expertise, le développement économique ainsi que l'impact et la transmission.