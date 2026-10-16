Sénégal: Une cinquantaine d'élèves outillés dans l'éducation numérique par Ecobank Sénégal

Dakar — Une cinquantaine d'élèves du Collège d'enseignement moyen (CEM) de Rufisque Ouest ont bénéficié, jeudi, d'une initiation à l'éducation numérique, une initiative panafricaine d'engagement communautaire organisée par Ecobank Sénégal.

"Ce choix répond à une réalité. Les technologies transforment notre façon d'apprendre, notre façon de communiquer et notre façon de travailler. Il est essentiel que les jeunes puissent accéder aux outils, mais surtout d'acquérir les connaissances nécessaires qui vont leur permettre d'utiliser pleinement ces outils", a expliqué Sokhna Nafissatou Touré Thiam, directrice des opérations et de la technologie à Ecobank Sénégal.

Elle intervenait lors d"'Ecobank Day", une initiative lancée 2013 et qui constitue un rendez-vous annuel phare du Groupe Ecobank en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. L'initiative vise à renforcer l'accès des jeunes aux outils et compétences numériques, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la programmation et de la robotique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sokhna Nafissatou Touré Thiam a souligné qu'à l'échelle du groupe, cette initiative a permis entre 2023 et 2025, la création de 66 laboratoires informatiques à travers l'Afrique subsaharienne et plus de 46 000 enfants, jeunes et adultes, ont également bénéficié de formations aux compétences numériques, à l'intelligence artificielle, à la programmation, à la robotique.

"Au Sénégal, cet engagement s'est traduit par plusieurs initiatives. En 2023, nous avons accompagné le CEM de Rufisque Ouest et le lycée Mame Abdoul Aziz Sy de Guédiawaye à travers la mise à disposition d'équipements informatiques et de solutions de productivité", a indiqué la directrice des opérations et de la technologie à Ecobank Sénégal.

"En 2025 nous avons élargi notre action à l'éducation inclusive avec un don d'une salle informatique à l'école +Demain Ensemble+, afin de favoriser l'accès aux outils numériques pour les enfants avec des besoins différents", a-t-elle ajouté.

L'objectif visé à travers cette journée est de "favoriser l'éducation numérique, en permettant aux élèves de découvrir de nouveaux outils et ressources pédagogiques et de sensibiliser à l'éducation financière, en présentant aux enfants bénéficiaires le fonctionnement d'une banque, ses métiers et quelques notions financières essentielles' en vue de renforcer les liens entre l'entreprise et le monde éducatif, à travers des échanges directs".

A travers ces initiatives, Ecobank Sénégal entend contribuer à réduire les inégalités d'accès aux technologies, favoriser l'acquisition de compétences numériques et financières et accompagner les jeunes générations dans leur préparation aux métiers de demain.