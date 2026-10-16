Algérie: Ouverture de la 15e édition du Festival international du théâtre

BEJAIA — La 15e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa (FITB), prévue du 15 au 23 octobre, s'est ouverte jeudi soir au Théâtre régional Abdelmalek-Bouguermouh, avec la participation de 7 troupes théâtrales venues de plusieurs pays.

Placée sous le slogan "Festival de la ville", la cérémonie d'ouverture de cette édition qui s'est déroulée en présence de Salima Gaoua, directrice centrale au ministère de la Culture et des Arts, représentant la ministre du secteur, du secrétaire général de la wilaya, chargé de la gestion des affaires de la wilaya, Mohamed Mehdi, et de personnalités artistiques, a été marquée par la présentation d'un spectacle artistique chorégraphique intitulé "Jawhara" qui évoque l'histoire de la ville de Béjaïa, réalisé par Youcefi Abdelaziz.

A cette occasion, un hommage a été rendu à plusieurs artistes ayant marqué la scène culturelle nationale et internationale, dont l'humoriste Mohamed Fellag, Slimane Benaissa, Ibrahim Nouel et feu Abdelmalek Bouguermouh.

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Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture, Mme Gaoua a souligné que le Festival international du théâtre "constitue un rendez-vous culturel et artistique renouvelé, consacrant la place du théâtre en tant que langage humain universel et un moyen de rapprochement entre les peuples et les cultures".

Elle a précisé que cette manifestation représente aussi "un espace de dialogue artistique et intellectuel, ainsi qu'une plate-forme de valorisation des expériences théâtrales et d'échanges d'expertises entre les artistes, contribuant ainsi au développement de la pratique théâtrale".

Mme Gaoua a également mis en avant la stratégie du ministère de la Culture et des Arts visant à promouvoir le théâtre, fondée sur une vision globale et intégrée axée sur la formation, l'accompagnement des artistes, le soutien aux troupes théâtrales, ainsi que l'encouragement de la production et de la création.

De son côté, le commissaire du festival, Ali Aissaoui, a insisté sur l'importance de la réussite de cette manifestation afin de renforcer les liens entre le théâtre et la ville, se félicitant, à cette occasion, du retour du public dans les salles de spectacle.

La cérémonie d'ouverture a également été marquée par l'organisation d'une parade dans les rues de la ville de Béjaïa, jusqu'au Théâtre régional Abdelmalek-Bouguermouh, avec la participation des autorités locales et de l'ensemble des troupes théâtrales prenant part au festival, ainsi que d'autres troupes ayant présenté des spectacles de théâtre de rue.