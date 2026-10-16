Afrique: 200 migrants interceptés au large du Maroc

16 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Une pirogue transportant 200 migrants subsahariens, dont 124 ressortissants sénégalais, a été interceptée jeudi en mer par la Marine royale marocaine, a appris l'APS de source autorisée.

"Les autorités marocaines ont indiqué avoir intercepté une pirogue avec à son 200 passagers dont 124 Sénégalais", a indiqué la source.

Elle souligne qu'un grand nombre de femmes et de mineurs été denombré parmi les migrants secourus au large du Maroc.

Une féminisation du phénomène est notée depuis 2025, font remarquer les autorités marocaines, qui signalent que durant le premier semestre 2026, des centaines d'enfants ont été recensés dans les centres d'hébergement de Bir-Gandouz et d'Argoub au sud du royaume.

Lire l'article original sur APS.

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