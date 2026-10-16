Madagascar: Slang Freedom 250 - 150 jeunes Malgaches sélectionnés pour un programme inédit de slam en anglais

À l'occasion de la célébration des 250 ans de l'indépendance des États-Unis, l'ambassade des États-Unis à Madagascar et l'association Madagaslam lancent officiellement « Slang Freedom 250 », un ambitieux programme de formation et de concours de slam en anglais destiné à 150 jeunes Malgaches âgés de 18 à 30 ans.

Inspirée de l'une des valeurs fondamentales de la Constitution américaine, la liberté d'expression, cette initiative entend offrir à une nouvelle génération de poètes un espace où faire entendre sa voix, partager ses idées et affirmer son identité à travers la poésie slam.

Le slam est né à Chicago, sous l'impulsion de Marc Kelly Smith, qui crée en 1986 un concept de poésie performée mêlant éloquence, émotion et engagement. Le mouvement s'étend rapidement en Europe dans les années 1990 avant d'arriver à Madagascar en 2005. Deux ans plus tard, en 2007, est créée Madagaslam, une structure qui rassemble les slameurs malgaches et oeuvre depuis à la promotion de cette discipline à travers le pays.

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Fruit d'une collaboration renforcée entre Madagaslam et l'ambassade des États-Unis, notamment après plusieurs ateliers organisés autour du slam en anglais depuis 2024, le programme Slang Freedom 250 marque une nouvelle étape dans le développement de cette pratique à Madagascar.

Le programme s'adresse aux jeunes âgés de 18 à 30 ans d'Antananarivo, Majunga et Taolagnaro. Après une phase d'inscription qui prendra fin le 20 octobre, 150 candidats sélectionnés suivront plusieurs modules de formation, en ligne et en présentiel, portant sur la rhétorique, l'art du discours, la prise de parole en public et le slam poetry. Un concours national en plusieurs étapes départagera ensuite les participants, avant une grande finale programmée dans le cadre du Festival Slam Poésie.

Le projet vise, en marge de la compétition, à promouvoir le slam en anglais, à encourager l'apprentissage de cette langue et à favoriser la découverte de la culture américaine par la jeunesse malgache. Le lauréat se verra offrir un séjour dans un pays anglophone. Les inscriptions au programme seront closes le 20 octobre 2026. Avis donc aux jeunes poètes slameurs.