Afrique Centrale: Les pays de la Cemac harmonisent une série de protocoles dans la riposte contre Ebola

Les six pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (Cemac) se sentent menacés par Ebola, qui sévit en République démocratique du Congo depuis mai dernier. Pour prévenir cette menace, ils ont harmonisé leurs plans de prévention de la maladie à virus Ebola au terme d'une réunion tenue jusqu'à hier jeudi 15 octobre à Brazzaville.

Au total, ces pays ont harmonisé huit protocoles axés, entre autres, sur la surveillance épidémiologique, le suivi et la gestion des contacts, le contrôle aux frontières d'entrée ou encore la communication sur les risques. L'objectif est de prévenir, de détecter tôt et de répondre efficacement, en cas d'apparition de la maladie à virus Ebola dans la communauté.

Ludovic Fiomona, coordonnateur régional du Programme de sécurité sanitaire en Afrique centrale apprécie la mesure adoptée : « On peut dire nous sommes satisfaits de l'état de préparation des pays. Il y a quelques mois, c'était la panique, mais aujourd'hui nous sentons que les pays se sont préparés et ils ont intégré à l'esprit qu'au cas où on aurait d'autres épidémies de ce type, les pays peuvent faire face et contenir l'épidémie ».

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Ces pays se sont engagés à mettre en application immédiatement ces protocoles. Pour le Dr Carole Bohimbo, en charge de la préparation et réponse aux urgences de santé publique d'Africa CDC, en Afrique centrale, cette action cordonnée de la région va leur permettre d'être plus efficace : « On n'est jamais assez prêts, mais la préparation réduit l'impact lorsque l'évènement survient. C'est ce qu'on est en train de faire. On se prépare mieux. Et, mieux ensemble, c'est encore mieux », affirme-t-elle.

La réunion de Brazzaville a permis de regrouper une centaine d'acteurs de santé de la sous-région, avec l'appui des organismes, comme la Banque mondiale.