Guinée: La peine de l'ex-ministre de la Défense Mohamed Diané réduite en appel

En Guinée, la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a rendu, jeudi 15 octobre 2026, son verdict en appel dans le procès de Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense sous Alpha Condé. La cour a réduit sa peine à quatre ans et huit mois de prison, tout en l'acquittant du chef de détournement de deniers publics.

En Guinée, poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, Mohamed Diané est désormais fixé sur son sort en appel. La chambre des appels de la CRIEF l'a condamné à quatre ans et huit mois d'emprisonnement, assortis d'une amende de trois milliards de francs guinéens, soit environ 300 000 euros.

Les juges l'ont déclaré non coupable de détournement de deniers publics, mais ont confirmé sa culpabilité pour enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Sur le plan civil, l'État guinéen obtient 300 milliards de francs guinéens de dommages et intérêts.

Un pourvoi en cassation annoncé

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Ancien ministre de la Défense nationale de 2015 à 2021, Mohamed Diané avait été condamné en première instance, en décembre 2024, à cinq ans de prison et à une amende de cinq milliards de francs guinéens.

Mais le dossier pourrait connaître de nouveaux développements. À l'issue de l'audience de jeudi, le parquet spécial a annoncé son intention de se pourvoir en cassation pour contester les motifs juridiques de la décision. Une nouvelle étape judiciaire se profile donc dans cette affaire, qui porte sur la gestion des fonds publics sous le régime déchu d'Alpha Condé.