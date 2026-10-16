Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 octobre 2026

revue de presse

Les économies africaines surmontent la crise énergétique, selon le FMI

Selon le Fonds Monétaire International, les économies africaines affichent de bons résultats malgré les répercussions de la guerre en Iran. Mais si ces dernières ont réussi à surmonter la crise énergétique, la baisse de l’aide a toutefois rendu le continent vulnérable à de futurs chocs.

Le FMI prévoit une croissance de 4,5 % en Afrique cette année, soit un chiffre légèrement supérieur à ses estimations précédentes, qui devrait remonter à 5 % en 2027. Mais l’aide au développement destinée au continent a fortement chuté l’année dernière et devrait encore baisser de 12 % cette année, a déclaré Zeine Zeidane, responsable du département Afrique du FMI, lors d’une réunion du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok. [Source Africanews]

Sénégal : Les 7 Sages rejettent une loi sur les crédits spéciaux

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Le Conseil constitutionnel a invalidé la loi organique sur les crédits spéciaux, jugeant irrégulière la procédure de son adoption par l’Assemblée nationale.

Le Conseil constitutionnel du Sénégal a déclaré contraire à la Constitution la loi organique n° 38/2026, adoptée le 1er octobre par l’Assemblée nationale et portant modification de la loi organique relative aux lois de finances, selon une décision rendue publique jeudi 15 octobre.

Dans sa décision n° 10/C/2026, la haute juridiction, saisie en procédure d’urgence par le président de la République le 8 octobre, a estimé que les députés avaient méconnu les dispositions de l’article 82, alinéa 4, de la Constitution, relatives au vote unique demandé par le gouvernement. [Source Apanews]

La Somalie annonce la présidentielle le 15 mai 2027, dans un paysage politique fragmenté

La Commission électorale de Somalie a annoncé jeudi que l’élection présidentielle se tiendrait le 15 mai 2027, avec un an de retard, dans ce pays instable au paysage politique de plus en plus fragmenté, suscitant des craintes de nouvelles violences.

Le mandat du président Hassan Sheikh Mohamud (HSM) devait officiellement prendre fin en mai dernier. Mais le chef de l’Etat a poussé fin mars une réforme constitutionnelle qui avait prolongé d’un an son mandat et ceux des parlementaires, ce que l’opposition avait dénoncé comme un moyen artificiel de s’accrocher au pouvoir.

Cette réforme prévoit également l’élection du Parlement au suffrage universel - une mesure également contestée par l’opposition, et difficile à tenir dans un pays peinant à remettre sur pied un Etat central et toujours en partie contrôlé par les insurgés islamistes shebab. [Source Le 360 Afrique]

Ligue des champions : Hakimi, Yamal et Jackson placent l’Afrique au sommet de l’Europe

Au terme de la deuxième journée de la phase de ligue de l’UEFA Champions League 2026-2027, le Paris Saint-Germain s’empare seul de la première place du classement général, juste devant le FC Barcelone et Aston Villa.

À égalité de points (6 unités) et de différence de buts (+7), les Parisiens font la différence grâce à leur meilleure attaque (10 buts inscrits contre 9 pour les Catalans et les Anglais). Le PSG d’Ousmane Dembélé et d’Achraf Hakimi trône au sommet de l’Europe, suivi de près par le FC Barcelone du prodige Lamine Yamal et par l’épatant Aston Villa de l’attaquant sénégalais Nicolas Jackson. [Source Afrik.com]

Côte d’Ivoire : Le parti de Laurent Gbagbo réclame la libération de ses détenus

Le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), dirigé par l’ancien président Laurent Gbagbo, dénonce des arrestations qu’il juge orchestrées par le pouvoir depuis la présidentielle controversée d’octobre 2025. Le parti affirme que plus de 1 600 personnes sont incarcérées et réclame leur libération.

« Une vague d’arrestations orchestrées par le pouvoir en place » : c’est ce qu’a dénoncé jeudi le président exécutif du PPA-CI, Léon Emmanuel Monnet, lors d’un point de presse à Abidjan. Selon le parti, plus de 1 600 personnes sont actuellement incarcérées dans les prisons ivoiriennes, dont la plupart en détention préventive.

Cinq détenus seraient morts sans que les causes de leur décès aient été établies, a affirmé Léon Emmanuel Monnet. Le PPA-CI dénonce des poursuites visant plusieurs de ses responsables, en lien avec les troubles survenus lors de la présidentielle d’octobre 2025. [Source Africa Radio]

Emmanuel Macron en Afrique centrale : La dernière bataille pour sauver l’influence française

À quelques mois de la présidentielle française de 2027, le rapprochement militaire avec le Tchad illustre la volonté d’Emmanuel Macron de préserver les positions françaises dans une région où les rapports de force se recomposent. Mais entre recul commercial, concurrence chinoise et exigence de souveraineté, le bilan africain du président français reste contrasté.

Le 13 octobre 2026, à l’Élysée, Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby Itno ont acté la relance de leur coopération militaire. Après la dénonciation des accords de défense tchadiens en novembre 2024 et le départ des soldats français début 2025, Paris et N’Djamena cherchent à reconstruire une relation fondée sur la formation, l’expertise et les technologies.

Ce rapprochement dépasse le cadre bilatéral : il révèle la volonté française de conserver des leviers stratégiques en Afrique centrale, malgré le recul de son dispositif militaire traditionnel. Pour Emmanuel Macron, dont le mandat s’achève en 2027, le temps politique se resserre. La question n’est plus seulement de renouer le dialogue, mais de laisser un héritage diplomatique durable avant la prochaine présidentielle française. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Guinée : La peine de l'ex-ministre de la Défense Mohamed Diané réduite en appel

En Guinée, la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a rendu, jeudi 15 octobre 2026, son verdict en appel dans le procès de Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense sous Alpha Condé. La cour a réduit sa peine à quatre ans et huit mois de prison, tout en l'acquittant du chef de détournement de deniers publics.

En Guinée, poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, Mohamed Diané est désormais fixé sur son sort en appel. La chambre des appels de la CRIEF l'a condamné à quatre ans et huit mois d'emprisonnement, assortis d'une amende de trois milliards de francs guinéens, soit environ 300 000 euros. [Source RFI]

Afrique de l’Est : Le Kenya détrône l’Éthiopie et devient la première puissance économique de la région

Le Kenya retrouve son rang de première économie d’Afrique de l’Est, après cinq années de domination éthiopienne. Selon les données du Fonds monétaire international (FMI), son produit intérieur brut (PIB) nominal a atteint 135,92 milliards de dollars en 2025, contre 126,35 milliards pour l’Éthiopie.

Avec une avance de 9,57 milliards de dollars, Nairobi reprend la tête du classement régional, malgré une progression de son activité économique inférieure à celle de son voisin. En 2025, la croissance réelle du Kenya s’est établie à 4,6 %, contre 9,2 % en Éthiopie.

Pourtant, exprimé en dollars, le PIB kényan a progressé de 13,7 %, tandis que celui de l’Éthiopie a chuté de près de 40 %, passant de 210 milliards de dollars en 2024 à 126,35 milliards en 2025. Une différence qui tient essentiellement aux fluctuations monétaires, et non à une contraction comparable de la production éthiopienne. [Source LSI Africa]

Algérie : Ouverture de la 15e édition du Festival international du théâtre

La 15e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa (FITB), prévue du 15 au 23 octobre, s'est ouverte jeudi soir au Théâtre régional Abdelmalek-Bouguermouh, avec la participation de 7 troupes théâtrales venues de plusieurs pays.

Placée sous le slogan "Festival de la ville", la cérémonie d'ouverture de cette édition qui s'est déroulée en présence de Salima Gaoua, directrice centrale au ministère de la Culture et des Arts, représentant la ministre du secteur, du secrétaire général de la wilaya, chargé de la gestion des affaires de la wilaya, Mohamed Mehdi, et de personnalités artistiques, a été marquée par la présentation d'un spectacle artistique chorégraphique intitulé "Jawhara" qui évoque l'histoire de la ville de Béjaïa, réalisé par Youcefi Abdelaziz. [Source Algerie Presse Service]

À Cotonou, le Capital Reach Forum veut rapprocher entreprises et investisseurs

Le forum prévoit des échanges sur la préparation des projets, les garanties et la mobilisation de l’épargne, avec une participation sur invitation.

La première édition du Capital Reach Forum se tiendra les 26 et 27 octobre 2026 au Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, à l’initiative de l’Africaine de Gestion et d’Intermédiation (SGI-AGI). La rencontre doit mettre en relation des entreprises en quête de financement avec des investisseurs, des banques et des acteurs des marchés de capitaux.

L’organisateur veut travailler sur les étapes qui séparent un besoin de financement d’une opération effectivement conclue, notamment la préparation des projets et leur présentation aux investisseurs. « Les ressources existent, mais elles doivent être mieux orientées vers les entreprises et les projets capables de transformer nos économies », affirme son directeur général, Théodore Ganfle, dans le communiqué annonçant le forum. [Source Beninwebtv]