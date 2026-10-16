Sénégal: Situation hydrologique -Le fleuve Sénégal reste sous les seuils d'alerte

Dakar — La situation hydrologique demeure globalement maîtrisée sur le fleuve Sénégal, où aucune station de suivi n'a atteint la cote d'alerte, tandis que la montée des eaux sur certains secteurs du fleuve Gambie appelle une vigilance renforcée, a indiqué jeudi le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

"À ce stade, aucune des stations suivies par nos services n'a atteint la cote d'alerte au niveau du fleuve Sénégal", a déclaré le ministre lors d'un point de presse consacré à la gestion de l'hivernage 2026.

Selon lui, les niveaux du fleuve Sénégal restent globalement inférieurs à ceux enregistrés à la même période l'année dernière. Des hausses ont néanmoins été relevées à Matam, avec 32 centimètres supplémentaires, à Richard-Toll, avec 10 centimètres, et à Podor, avec 2 centimètres.

À Bakel, le niveau du fleuve est resté stable à 7,97 mètres, tandis qu'il atteint respectivement 6,84 mètres à Matam et 4,07 mètres à Podor, selon les données présentées par le ministre.

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Concernant le fleuve Gambie, les niveaux sont en baisse à Kédougou et à Mako, mais continuent de monter à Simenti, avec une hausse de 22 centimètres, et à Gouloumbou, où une augmentation de 10 centimètres a été relevée.

Bien que les cotes d'alerte ne soient pas atteintes, Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur la nécessité de maintenir une surveillance accrue, particulièrement dans les secteurs de Simenti et de Gouloumbou.

Des débordements localisés selon les configurations des terrains ont déjà été observés dans certaines zones, notamment à proximité des périmètres de production de bananes, a-t-il précisé.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a également évoqué les lâchers d'eau annoncés au barrage de Manantali par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), en raison de la montée du niveau de la retenue vers la cote maximale d'exploitation, fixée à 208,5 mètres.

Ces lâchers pourraient entraîner une hausse du niveau du fleuve et favoriser des débordements dans certaines zones, a-t-il dit.

"Les autorités administratives, les élus territoriaux et les communautés concernées ont été informés afin de renforcer leur vigilance et leur préparation"; a assuré Cheikh Tidiane Dièye.

Le ministre a toutefois appelé les populations à ne pas céder à une inquiétude excessive, soulignant que les niveaux du fleuve Sénégal demeuraient, à ce stade, en dessous des seuils d'alerte.

Compte tenu de la poursuite de l'hivernage et de l'évolution possible des niveaux d'eau, Cheikh Tidiane Dièye a demandé aux structures opérationnelles de maintenir, voire de renforcer, leur vigilance, "au moins jusqu'à la fin du mois d'octobre".