Sénégal: Matam - Inauguration d'un nouveau centre social pour accompagner les jeunes et les femmes

15 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — Le préfet de Matam (nord), Modou Thiam a présidé, jeudi, la cérémonie d'inauguration du nouveau centre social de la mairie, une structure destinée à renforcer l'accompagnement des jeunes et des femmes, notamment ceux en situation de vulnérabilité, à travers des conventions avec des structures partenaires.

"Nous sommes heureux d'inaugurer ce centre. La jeunesse doit trouver sa place dans ces services sociaux", a déclaré M. Thiam, soulignant que cette structure vient répondre au besoin d'offrir aux jeunes un cadre d'écoute, d'orientation et d'accompagnement adapté à leurs attentes.

Il a réaffirmé la disponibilité de l'administration à accompagner le fonctionnement de cette structure, assurant que les services de l'État intervenant dans les domaines de l'action sociale et de la famille seront mobilisés pour lui permettre de jouer pleinement son rôle en matière de protection sociale.

Le préfet a insisté, à cette occasion, sur l'importance de rendre ce service accessible aux personnes confrontées à des difficultés, notamment les femmes dans le besoin et les personnes en situation de handicap.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prenant la parole, Aliou Mbow, président du Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ) de Matam, a mis en exergue l'importance de ce bureau social dans la prise en charge des préoccupations des jeunes et des femmes.

Il a indiqué que cette structure permettra de mieux prendre en charge les dossiers des jeunes et des femmes, de les orienter vers les services compétents et de les accompagner dans leurs démarches.

"Ce dispositif de proximité devrait contribuer au renforcement de l'action sociale dans la commune, en facilitant l'écoute des populations vulnérables et leur accès aux services d'accompagnement, a-t-il encore dit.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.