Sénégal: Matam - Inauguration d'un nouveau centre social pour accompagner les jeunes et les femmes

Matam — Le préfet de Matam (nord), Modou Thiam a présidé, jeudi, la cérémonie d'inauguration du nouveau centre social de la mairie, une structure destinée à renforcer l'accompagnement des jeunes et des femmes, notamment ceux en situation de vulnérabilité, à travers des conventions avec des structures partenaires.

"Nous sommes heureux d'inaugurer ce centre. La jeunesse doit trouver sa place dans ces services sociaux", a déclaré M. Thiam, soulignant que cette structure vient répondre au besoin d'offrir aux jeunes un cadre d'écoute, d'orientation et d'accompagnement adapté à leurs attentes.

Il a réaffirmé la disponibilité de l'administration à accompagner le fonctionnement de cette structure, assurant que les services de l'État intervenant dans les domaines de l'action sociale et de la famille seront mobilisés pour lui permettre de jouer pleinement son rôle en matière de protection sociale.

Le préfet a insisté, à cette occasion, sur l'importance de rendre ce service accessible aux personnes confrontées à des difficultés, notamment les femmes dans le besoin et les personnes en situation de handicap.

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Prenant la parole, Aliou Mbow, président du Conseil consultatif de la jeunesse (CCJ) de Matam, a mis en exergue l'importance de ce bureau social dans la prise en charge des préoccupations des jeunes et des femmes.

Il a indiqué que cette structure permettra de mieux prendre en charge les dossiers des jeunes et des femmes, de les orienter vers les services compétents et de les accompagner dans leurs démarches.

"Ce dispositif de proximité devrait contribuer au renforcement de l'action sociale dans la commune, en facilitant l'écoute des populations vulnérables et leur accès aux services d'accompagnement, a-t-il encore dit.