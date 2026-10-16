Sénégal: Meilleurs sportifs - Le dépouillement des votes pour la saison 2025-2026 prévu jeudi

Dakar — L'Association nationale de la presse sportive (ANPS) procédera, jeudi à partir de 9 heures, au dépouillement des bulletins de vote pour désigner les meilleurs sportifs de la saison 2025-2026, dans les locaux d'Éric Favre TV, selon la liste des nominés rendue publique.

Les candidats sont en lice dans cinq catégories, couvrant la lutte avec frappe, la lutte sans frappe, le football local et international ainsi que les autres disciplines sportives.

En lutte avec frappe, cinq lutteurs sont en compétition pour la distinction.

Il s'agit de Sa Thiès, vainqueur de Modou Lô, alors Roi des arènes, de Franc, tombeur de Tapha Tine, d'Ada Fass, vainqueur d'Eumeu Sène, de Reug Reug, qui s'est imposé face à Boy Niang, de Petit Lô, victorieux de Coly Faye 2 et de Bouba Bou Malika.

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Le Trophée Abdourahmane Ndiaye Falang, consacré à la lutte sans frappe, met aux prises Ngagne Sène, Siny Sembène, dit Siny Bargny, Modou Faye Ordinateur, Birame Mbissine et Diamé Ndague.

Capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Ngagne Sène a remporté deux médailles d'or au tournoi de la CEDEAO et une médaille d'or aux Championnats d'Afrique de lutte olympique. Il a également gagné 13 finales sur les 16 tournois disputés. Siny Bargny compte, pour sa part, deux médailles d'or au tournoi de la CEDEAO et une médaille d'or aux Championnats d'Afrique.

Modou Faye Ordinateur a remporté six finales de tournois, dont le Gala national doté de 20 millions de francs CFA, face à Ngagne Sène, et le Festival international de lutte à Paris, devant Ibou Ndiaye Obeuli. Birame Mbissine totalise 15 finales gagnées contre sept perdues, tandis que Diamé Ndague affiche 18 victoires en finale contre huit défaites.

Pour le Trophée Ibrahima Coulibaly, récompensant les performances dans le championnat national de football, les nominés sont : Abdourahmane Mbodj, de Génération Foot, Abdallah Dieng et Moustapha Guèye, de Teungueth FC, ainsi que Mohamed Diop et Ousmane Yéri Diakhaté, d'AJEL de Rufisque.

Abdourahmane Mbodj a terminé meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise avec 13 réalisations, malgré la troisième place de son équipe. Teungueth FC, champion du Sénégal, est représenté par son gardien Abdallah Dieng, crédité de 24 clean-sheets en 29 matches, et son défenseur Moustapha Guèye, qui a disputé 30 rencontres. L'AJEL, vice-championne, compte deux nominés : Mohamed Diop, auteur de dix buts, et Ousmane Yéri Diakhaté, qui a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives.

Le Trophée Jules François Bocandé, dédié aux footballeurs sénégalais évoluant à l'étranger, oppose Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Édouard Mendy, Pape Guèye et Ibrahim Mbaye.

Ismaïla Sarr, sociétaire de Crystal Palace, est notamment crédité d'un titre continental avec le Sénégal, d'une victoire en Ligue Conférence, dont il a terminé meilleur buteur avec neuf réalisations, et d'un succès en Community Shield. Sadio Mané, joueur d'Al-Nassr, figure également parmi les prétendants après son sacre continental avec le Sénégal et son titre de meilleur joueur de la CAN 2025.

Édouard Mendy, gardien d'Al-Ahli, est en lice après avoir remporté la Ligue des champions d'Asie et été distingué comme meilleur gardien de la Saudi Pro League. Pape Guèye, qui évolue à Villarreal, est également nommé, tout comme Ibrahim Mbaye, associé au Paris Saint-Germain et à Aston Villa dans la liste communiquée.

Le Trophée Amadou Dia Bâ, consacré aux autres disciplines sportives, met en compétition Saly Sarr, Oumy Diop, Cheikh Thiam, Abdoulaye Seck et Amath Faye.

Saly Sarr, spécialiste du triple saut, est notamment créditée d'un record national porté à 15,08 mètres, d'un titre de championne d'Afrique et de médailles internationales. En natation, Oumy Diop a remporté le titre continental et établi un nouveau record du Sénégal au 50 mètres papillon, en 27 secondes et 03 centièmes.

Cheikh Thiam, en boxe savate, est présenté comme champion du monde 2026 dans la catégorie des 56 kg et champion d'Afrique 2025.

Abdoulaye Seck est vice-champion du monde de nanbudo 2026. Amath Faye est champion d'Afrique du triple saut masculin avec une performance de 17 mètres.