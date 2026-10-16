Sénégal: Gestion des inondations - La nouvelle stratégie mise sur une politique structurelle de prévention et d'aménagement

Dakar — La stratégie nationale de gestion intégrée du risque d'inondation (SNGIRI) 2025-2040 va passer d'une gestion essentiellement axée sur l'urgence à une politique structurelle de prévention et d'aménagement a indiqué, jeudi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

Le financement de la stratégie nationale de gestion intégrée du risque d'inondation, prévue sur une période de quinze ans, est évaluée à 921,7 milliards de francs CFA.

Cheikh Tidiane Dièye a précisé que ce montant ne serait pas mobilisé en une seule fois, mais progressivement, au cours de la période de mise en oeuvre de la stratégie.

Intervenant lors d'un point de presse consacré au bilan de l'hivernage 2026 et aux perspectives de lutte contre les inondations, il a expliqué que ce financement sera mobilisé avec un apport de l'État de 22 % du coût global, tandis que les partenaires multilatéraux, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD), sont attendus à hauteur de 33 %.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le ministre, certains de ces partenaires ont déjà exprimé leur volonté d'accompagner le Sénégal dans la lutte contre les inondations.

Du côté des partenaires bilatéraux, tels que des États amis du Sénégal ayant manifesté leur disponibilité à soutenir le programme, la contribution devrait s'élever à hauteur de 22 % du financement global.

Le ministre a annoncé une contribution attendue de 15 milliards de francs CFA provenant des mécanismes de financement climatique.

Il a indiqué que les services techniques de l'État ont la charge d'élaborer des projets et identifier les instruments financiers adaptés pour accéder à ces ressources, en complément d'autres mécanismes de financement innovants.

Cheikh Tidiane Dièye a assuré que l'Etat travaillait à changer de paradigme dans la gestion des inondations depuis l'arrivée du nouveau régime en 2024.

"Cette démarche consiste à consolider les acquis, à améliorer les projets en cours et à réorienter les interventions qui ne répondent pas suffisamment aux objectifs poursuivis", a-t-il expliqué.

Selon lui, il y avait de bonnes initiatives déjà en place qu'il fallait consolider, ajoutant que le gouvernement avait également procédé à des ajustements sur certains chantiers et abandonné des options au profit d'autres solutions.

Le ministre a indiqué que la nouvelle stratégie présentée aux journalistes, vise à "renforcer durablement la prévention des inondations à travers une meilleure planification des infrastructures, la réglementation de l'occupation des zones exposées et une coordination accrue entre les différentes structures intervenant dans la gestion des risques".

Sa mise en oeuvre repose notamment sur trois instruments : les plans de prévention du risque d'inondation (PPRI), destinés à réglementer l'occupation des zones exposées, les plans de gestion du risque d'inondation (PGRI), qui permettent de programmer et de chiffrer les ouvrages à réaliser, et les plans communaux de sauvegarde (PCS), consacrés à l'organisation de la réponse locale aux crises, indique un document transmis à la presse.

Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement fait état également d'un coût estimatif d'environ 90 milliards de francs CFA pour le PGRI de Touba, de 34,98 milliards pour celui du bassin versant du lac Rose et de 119 milliards pour le programme de renforcement de la résilience aux inondations au Sénégal sur la période 2027-2031.

Parmi les priorités identifiées figurent le recalibrage des réseaux d'assainissement, le renforcement de la maintenance préventive des stations de pompage, le contrôle de l'occupation des voies d'eau, l'amélioration des systèmes d'alerte et le déploiement des plans communaux de sauvegarde dans les territoires exposés.

M. Dièye a enfin insisté sur la nécessité de consolider les acquis opérationnels et d'accélérer les investissements structurants afin de réduire durablement la vulnérabilité des populations face aux inondations.