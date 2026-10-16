Sénégal: Kaolack - La coordinatrice de l'ONU reçue en audience par le Khalife de Médina Baye

Médina Baye — La coordonnatrice résidente du Système des Nations unies au Sénégal, Aminata Maïga a effectué jeudi une visite de courtoisie auprès du khalife général de la Fayda Tidjaniya, Cheikh Mouhamadou Mahy Ibrahima Niass.

"Nous sommes venus aujourd'hui pour d'abord chercher vos bénédictions pour l'ensemble du système des Nations Unies présent au Sénégal", a-t-elle dit, soulignant la nécessité de s'appuyer sur les orientations des autorités religieuses pour mieux accompagner les populations.

Accompagnée de plusieurs de ses collaborateurs, la coordonnatrice résidente des Nations unies, a sollicité au cours de cette audience des prières et des conseils au Khalife général de la Fayda Tidjaniya, pour renforcer les actions en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du bien-être des populations.

En présence de plusieurs dignitaires religieux, la responsable onusienne a rappelé les valeurs communes aux Nations unies et à la Fayda Tidjaniya, notamment la paix, la cohésion sociale et la dignité humaine.

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Aminata Maïga estime qu'entretenir le dialogue avec les guides religieux peut contribuer à mieux orienter les interventions du système des Nations unies au Sénégal.

Elle a évoqué également à cette rencontre plusieurs sujets importants relatifs à la situation de la jeunesse, aux conditions de vie des femmes et aux effets du changement climatique.

"Ces nombreux sujets sont des sujets d'intérêt pour nos deux institutions", a-t-elle relevé, soulignant l'importance d'une concertation avec les différentes communautés pour mieux comprendre leur vision de la société sénégalaise et leurs préoccupations.

Aminata Maïga a indiqué que le système des Nations unies, qui compte plus de 34 agences présentes au Sénégal, travaille en appui au gouvernement dans différents domaines du développement.

La coordonnatrice résidente du Système des Nations unies au Sénégal a insisté sur la nécessité de préserver l'espoir des populations et de promouvoir un monde fondé sur la paix et la justice face à un contexte international marqué par de nombreux conflits.

Mme Maïga a enfin remercié le Khalife général de Médina Baye et son entourage pour leur accueil, exprimant sa reconnaissance pour l'audience qui lui a été accordée.