Sénégal: Thiès affiche un taux de 98% de conformité à la règlementation après le test d'une police de l'assainissement

Thiès — Le bilan des deux premières phases test d'une police de l'assainissement mise en service pendant cinq ans dans la commune de Thiès, s'est révélé positif, avec un taux de conformité à la règlementation de 98%, auprès des 100 ménages sélectionnés, a appris l'APS de la direction régionale de l'assainissement.

"Nous avons eu un très bon bilan [dans la] phase pilote de l'opérationnalisation de la police de l'assainissement", a dit le chef de la division régionale de l'assainissement de Thiès Habibou Bâ, jugeant positifs les bilans des deux premières phases du projet de mise en oeuvre d'une police de l'assainissement.

Il prenait part au lancement de la troisième phase de mise en oeuvre de la police de l'assainissement.

"Nous avions choisi un échantillon de 100 ménages dans cinq quartiers de la commune de Thiès-Ouest, nous avons tenu à avoir au niveau de chaque quartier 20 ménages", a dit le chef de la division régionale de l'assainissement de Thiès, Habibou Bâ.

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Dans le cadre de ces phases initiales, il fallait détecter des infractions en lien avec l'assainissement dans de ces ménages, et les amener à se conformer au code de l'assainissement, au code de l'hygiène et au code de l'environnement.

"Au bout du compte, nous avons eu un taux de 98% de réussite", s'est réjoui M. Bâ.

Il a relevé que les populations ont compris, la nécessité de se conformer aux mesures liées à l'assainissement, pour garantir l'hygiène, la santé et un cadre de vie sain.

La police de l'assainissement aux populations ciblées permet d'avoir une meilleure compréhension des interdictions liées à l'assainissement et d'éviter les dépotages sauvages, a affirmé Assane Diarra, directeur pays de BORDA, partenaire technique et financier du projet.

Selon lui, à ce stade le projet en est à la "phase de consolidation" des activités de ce corps qu'est la police de l'assainissement.

Cette étape comportera, en plus du déploiement de cette unité, la réalisation de stations de traitement de boue de vidange de petite capacité, expérimentées en relation avec les autorités locales à Thiès.

"Pour une meilleure appropriation de ces ouvrages par les populations, nous pensons qu'accompagner ce projet, par la mise en oeuvre de la police de l'assainissement permettrait aux populations d'avoir une meilleure compréhension de tout ce qui est interdiction et du code de l'assainissement", a indiqué Assane Diarra.

La sensibilisation devrait y occuper une place centrale, afin d'amener les vidangeurs de Thiès à comprendre les techniques de dépotage et d'inculquer aux populations des notions de gestion de l'assainissement dans les maisons, les quartiers et dans la ville.

Cela devrait permettre, selon lui, d'éviter le dépotage sauvage, le vidange manuel et aidera à améliorer le cadre de vie et la santé des populations.