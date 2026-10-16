Sénégal: Matam - Le contenu local appelé à contribuer au financement de projets structurants

Matam — Le contenu local doit contribuer au financement de projets structurants au profit des populations, au-delà des interventions ponctuelles des entreprises minières, a déclaré jeudi, à Matam (nord), le directeur de la Promotion du développement territorial, Sécou Oumar Diédhiou, plaidant pour une meilleure synergie entre les sociétés minières, l'État et les collectivités territoriales.

"Le contenu local doit dépasser les interventions ponctuelles des entreprises pour contribuer à la réalisation de projets structurants au bénéfice des populations", a-t-il indiqué lors d'une conférence territoriale consacrée au contenu local et à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Selon Sécou Oumar Diédhiou, la mutualisation des efforts des différents acteurs "devrait permettre de mieux orienter les retombées de l'exploitation minière vers les priorités de développement" de la région de Matam.

Il a notamment préconisé le financement de projets dans les domaines de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'autonomisation des jeunes et des femmes, soulignant la nécessité d'une meilleure articulation entre les initiatives des entreprises minières et les plans locaux de développement.

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Le directeur de la Promotion du développement territorial a également plaidé pour la mise en place d'écoles et de centres de formation aux métiers liés à l'exploitation minière, afin de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes.

Il a, par ailleurs, appelé à valoriser les potentialités de la région de Matam dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, qui pourraient également bénéficier des retombées de l'activité minière.

De son côté, l'adjoint au gouverneur de Matam chargé du développement, Tafsir Baba Anne, a insisté sur la nécessité de maintenir un dialogue permanent entre les collectivités territoriales, les sociétés minières et les autres acteurs économiques.

Il a relevé les préoccupations des jeunes liées au manque de formations adaptées et aux difficultés d'insertion professionnelle, appelant à une implication accrue des différentes parties prenantes dans la recherche de solutions durables.

La rencontre a ainsi mis en exergue l'importance d'une meilleure coordination des interventions des acteurs publics et privés pour faire du contenu local et de la responsabilité sociétale des entreprises des leviers de développement socio-économique au bénéfice des populations.