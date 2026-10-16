Sénégal: Journée mondiale des femmes rurales - A Sédhiou, une association plaide pour plus d'investissement en leur faveur

15 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou, 15 oct (APS) - La présidente du mouvement panafricain « Nous sommes la solution », Mariama Sonko, a plaidé, jeudi à Sédhiou (sud), pour un renforcement des investissements en faveur des femmes rurales, actrices incontournables de l'agroécologie paysanne et de la souveraineté alimentaire en Afrique,

Elle a également souligné leur rôle central dans la préservation des savoirs ancestraux et le développement des communautés.

"Quand on investi dans une femme, on investit pour toute une communauté" , a-t-elle notamment déclaré, invitant les pouvoirs publics à reconnaître et valoriser la contribution des femmes rurales au développement du continent.

Mariama Sonko s'exprimait ainsi, à la place de l'indépendance de Sédhiou, dans le cadre de la Journée internationale des femmes rurales, célébrée le 15 octobre de chaque année.

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Elle a, à cette occasion, affirmé que la promotion de l'agroécologie paysanne repose largement sur le travail quotidien des femmes s'activant dans l'agriculture vivrière.

Le thème de cette année, "Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons" met en lumière, selon elle, la nécessité de renforcer le plaidoyer en faveur des droits des femmes rurales, de leur autonomie et de leur participation au développement économique et social du pays.

"Détentrices de savoirs et de savoir-faire transmis de génération en génération, elles perpétuent des pratiques agricoles héritées des ancêtres, qui ont longtemps contribué à nourrir les populations et à préserver la souveraineté alimentaire en Afrique", a également dit la présidente du mouvement panafricain "Nous sommes là solution".

Selon elle, investir dans les femmes rurales revient à soutenir l'ensemble de la société, car "de la production à la consommation, les femmes occupent une place essentielle dans les systèmes alimentaires et constituent des actrices majeures de la transition vers une agriculture durable.

Mariama Sonko a dans le même temps appelé l'État à davantage accompagner les femmes rurales, dans la préservation des pratiques agroécologiques traditionnelles et dans la promotion des systèmes de production respectueux de l'environnement.

À travers la célébration, à Sédhiou, de la Journée mondiale des femmes rurales, les organisateurs entendent sensibiliser les populations à l'importance de l'agroécologie paysanne et promouvoir les valeurs de solidarité portées par le mouvement panafricain "Nous sommes la solution", qui place les femmes au coeur des dynamiques de transformation du continent.

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