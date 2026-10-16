Sénégal: Intelligence artificielle - Plaidoyer pour anticiper les mutations de l'environnement du travail

Dakar — Le ministre-conseiller et porte-parole de la présidence de la République, Me Abdoulaye Tine, a préconisé jeudi la mise en place d'une commission transdisciplinaire pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) au Sénégal.

"Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'instituer une commission transdisciplinaire pour prendre à bras-le-corps toutes les problématiques liées à l'intelligence artificielle, notamment les menaces sécuritaires, les cyberattaques, la protection des données personnelles, l'éthique et la déontologie?", s'est interrogé Me Abdoulaye Tine.

Il s'exprimait lors de la Rencontre des décideurs organisée à Dakar par SKELLO, une solution IA de gestion des ressources humaines des équipes sur le terrain, avec le soutien de l'ambassade de France au Sénégal et en Gambie et de Business France, autour des enjeux de l'IA et des métiers des ressources humaines.

Le ministre-conseiller a estimé que "l'intelligence artificielle transforme les modes de gouvernance des sociétés, des États et des organisations."

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Il a plaidé pour une évolution du cadre normatif afin d'accompagner ces mutations et d'en maîtriser les risques.

De son côté, Pape Mactar Guèye, représentant de la plateforme SKELLO au Sénégal, a souligné la nécessité d'adapter les compétences et de redéfinir les postes pour limiter les risques liés à l'automatisation de certaines tâches.

"À l'avenir, il y aura forcément des métiers qui sont appelés à disparaître", a-t-il averti, préconisant notamment la formation et l'intégration de l'IA dans les définitions de postes.

"L'automatisation pourrait permettre aux responsables des ressources humaines de se consacrer davantage à la gestion du capital humain, à la formation des équipes et au développement des compétences", a souligné M. Guèye.

Il a également insisté sur la nécessité, pour les professionnels des ressources humaines, de se former régulièrement afin de s'adapter aux évolutions rapides de l'intelligence artificielle.